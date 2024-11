Für Daniel Jones fängt nach seinem Aus bei den New York Giants eine neue Zeitrechnung an, der Quarterback wird eine neue NFL-Chance suchen. Wir zeigen die möglichen Landing Spots.

Von Andreas Reiners

Daniel Jones zieht weiter.

Der umstrittene NFL-Quarterback hat die New York Giants um einen Neuanfang gebeten und wird ihn bekommen. Wie er konkret aussehen wird, ist aber noch offen.

Am Montag durchlief er wenig überraschend die Waiver-Liste, weil kein Team den Rest-Vertrag über rund zwölf Millionen Dollar für 2024 schlucken wollte.

Nun wird es nach dem Waiver darum gehen, einen leistungsbezogenen Vertrag auszuhandeln, um für beide Seiten einer Win-Win-Situation näher zu kommen.

Doch wo könnte es so ein Szenario für Jones geben? Ein paar Optionen kommen in Frage. ran nennt die möglichen Landing Spots für Jones, der laut US-Medien schon eine Tendenz hat, was seinen neuen Arbeitgeber angeht.