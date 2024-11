So geht starkes Marketing! Die New York Jets und Giants zeigen der NFL-Welt, wie man alles ist, nur keine graue Maus. Eine Glosse.

Von Andreas Reiners

Als die New York Jets und Giants zuletzt so richtig erfolgreich waren, fuhr Michael Schumacher zum zweiten Mal mehr schlecht als recht in der Formel 1.

Borussia Dortmund wurde in der Bundesliga zwei Mal in Folge Meister und Usain Bolt zauberte bei Olympia mal wieder einen Gold-Hattrick auf die Tartanbahn.

Anfang 2011 standen die Jets im Championship Game, verloren einen Schritt vor dem Super Bowl gegen die Steelers. Im Februar 2012 gewannen die Giants den Super Bowl gegen die Patriots.

New York war zu der Zeit eine Hausnummer in der NFL. Doch das ist längst vorbei. Die Stadt, die niemals schläft, ist in Sachen Football in einen bleiernen Tiefschlaf gefallen.