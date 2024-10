NFL - Davante Adams vor Trade: Ein Topteam verabschiedet sich wohl aus Poker

Allzu üppig sieht es im Kader des Champions in jedem Fall aber nicht aus. Marquise Brown fällt die Regular Season aus, möglicherweise auch noch in den Playoffs. Und auch Travis Kelce sieht nicht mehr wie die klare Nummer eins einer Offense aus, wenngleich er in Woche 4 aufsteigende Form zeigte.

Baltimore Ravens

Hat der Wide Receiver sein bevorzugtes Team schon selbst verraten? Am Freitagabend postete Adams in seiner "Instagram"-Story ein Bild des Schriftstellers Edgar Allan Poe, der viele Jahre in Baltimore lebte und mit seinem Gedicht "The Raven" auch Namensgeber für das Team wurde. Das Maskottchen von Baltimore trägt zudem den Namen "Poe".

Eine zweite Story zeigt darüber hinaus ein Zitat Poes: "Believe nothing you hear and half of what you see", was auf Deutsch heißt: "Glaube nichts, was du hörst und nur die Hälfte dessen, was du siehst." Worauf genau er damit anspielt, ließ er offen.