Dabei erklärte Adams, Head Coach Sean McVay habe "aggressiv" versucht, ihn zu rekrutieren. Und das, obwohl sich der Sportler zu der Zeit in Japan aufgehalten hatte.

Nun hat sich der Passempfänger nach seinem Aus bei den New York Jets und der Unterschrift bei seinem neuen Arbeitgeber erstmals öffentlich geäußert. Vor Medienvertretern wurde der 32-Jährige in L.A. auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Und weiter: "Das erste Video dauerte etwa sieben Minuten, dann schickte er noch ein weiteres, das vielleicht zwei Minuten dauerte und in dem er einfach alles durchging und darüber sprach."

"Zu diesen Zeitpunkt steht man aber in Diensten eines anderen Teams und denkt sich: 'Ja, eines Tages wäre es cool'. Aber, dass es jetzt wirklich soweit ist und er die Möglichkeit hat, dafür zu sorgen, dass diese Option nicht wieder verpufft, das war etwas, was mich den Rams noch näher gebracht hat. Weil ich wusste, wie sehr man mich wollte."

Adams erklärte zudem, McVay habe ihm schon vor ein paar Jahren gesagt, dass es schön wäre, irgendwann in seiner Karriere gemeinsam für ein Team aktiv zu sein.

Viel mehr noch: "Wenn du so etwas von einem Trainer bekommst und selbst Free Agent bist, dann bedeutet das eine Menge. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen unter Druck gesetzt wurde, aber solange ich hier bin, spielt das keine Rolle."

Stafford meldete sich bei Adams

Und weiter: "Dass sich auch andere Spieler (u.a. Quarterback Matthew Stafford, Anm. d. Red.) gemeldet haben, war eine weitere Sache, die mir viel bedeutet hat. Es ist ein gutes Gefühl, begehrt zu sein und zu wissen, was man noch Dinge beitragen und ins Spiel einbringen kann. Es ist immer gut, wenn die andere Seite der Organisation einen genauso sieht wie man selbst."

Adams spielte von 2014 bis 2021 bei den Green Bay Packers. In der Folge stand er für die Las Vegas Raiders und in der vergangenen Saison für die New York Jets auf dem Feld.