NFL - Detroit Lions: Aidan Hutchinson will zum Super Bowl wieder fit sein

Für die verletzungsgeplagten Detroit Lions gibt es einen Hoffnungsschimmer auf ein sensationelles Comeback von Aidan Hutchinson.

Defensive End Aidan Hutchinson möchte wieder auf dem Spielfeld stehen, wenn die Detroit Lions den Super Bowl erreichen.

Der Erstrundenpick erlitt in Woche 6 der NFL bei einem Sack von Cowboys-Quarterback Dak Prescott eine schwere Verletzung - einen Schienbeinbruch. In dem Podcast "The Squeeze" stellte er nun allerdings klar, dass er seinen Teamkollegen ein Versprechen gegeben hat.

"Ich sage allen Jungs, wenn ich sie in der Facility sehe:: 'Ihr müsst einfach da sein, und ich verspreche euch, dass ich zurückkommen werde'", verriet er im Hinblick auf den Super Bowl. Ein Comeback von Hutchinson täte der Mannschaft gut.

In den Wochen nach Hutchinsons Verletzung war das Team von weiteren Verletzungsausfällen wie Alex Anzalone, Alim McNeil und Carlton Davis geplagt.