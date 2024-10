ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 5.

Der fünfte Spieltag der NFL-Saison 2024 ist in den Büchern. Ein deutscher Spieler konnte dabei seine Extraklasse unter Beweis stellen - und das, obwohl er noch nicht allzu viel Erfahrung hat.

Die NFL-Saison 2024 ist in vollem Gange, der fünfte Spieltag ist bereits absolviert. Wie lief es dabei für die Deutschen? ran klärt auf.

Beweisen kann sich der 24-Jährige dann wieder in Woche sechs, wenn Detroit bei den Dallas Cowboys antritt.

In dieser Woche hatte St. Brown dagegen Verschnaufpause, befanden sich die Lions doch in ihrer Bye Week.

In Woche vier gelang Amon-Ra St. Brown beim 42:29-Sieg der Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks ein Touchdown. Insgesamt brachte es der Wide Receiver auf sechs Receptions und 45 Yards.

Das Wichtigste in Kürze

Woche für Woche konnte sich der 23-Jährige zuletzt steigern. In Zusammenarbeit mit Tackle-Kollege Cornelius Lucas gelang es Coleman, Browns-Star Myles Garrett am Ende der Partie ohne relevante Stats dastehen zu lassen. Dies war dem Defensive End in seiner NFL-Karriere zuvor erst einmal passiert.

Die Commanders durften sich in Woche 5 über einen 34:13-Sieg gegen die Cleveland Browns freuen, der vierte Erfolg in Serie. Maßgeblichen Einfluss darauf hatte auch Brandon Coleman.

Die New York Giants feierten in Woche 5 einen 29:20-Sieg gegen die Seattle Seahawks, Jakob Johnson hatte daran aber keinen Anteil. So wurde der Fullback für den Spieltag nicht in den aktiven Kader berufen.

Jakob Johnson (New York Giants)

EQ, Dabo und Co.: Die Spieler in Practice Squad oder ohne Team

Obwohl er im dritten Preseason-Spiel der New Orleans Saints gegen die Tennessee Titans mit drei Catches für 40 Yards und einem Touchdown durchaus überzeugte, musste Wide Receiver Equanimeous St. Brown, der ältere Bruder von Amon-Ra, eine bittere Nachricht hinnehmen. Der Wide Receiver überstand den finalen Roster Cut nicht und wurde von den Saints entlassen, kurz darauf aber in den Practice Squad aufgenommen.

Marcel Dabo kam über das International Pathway Program 2022 in die NFL. Bei den Colts schaffte es der Defensive Back jedoch nicht in den finalen Roster. Als internationaler Spieler nimmt er den Colts im Practice Squad aber immerhin keinen Platz weg und kann sich in Ruhe weiterentwickeln.

Lorenz Metz ist ein weiterer Deutscher, der vom International Pathway Program der NFL profitierte. Mitte April nahmen die Tampa Bay Buccaneers den Offensive Tackle unter Vertrag. Metz bekam in der Preseason seine Snaps, allerdings haben sich die Bucs nach dem letzten Spiel von ihm getrennt. Er durchlief den Waiver und Tampa Bay schlug erneut zu und holte ihn in den Practice Squad. Dank einer Ausnahmegenehmigung zählt er nicht gegen die 16 verfügbaren Plätze.

Genau wie Metz ergeht es auch Kilian Zierer. Auch er wurde 2023 im Draft nicht ausgewählt. Im Anschluss ging es als Undrafted Free Agent zu den Texans. Zwar konnte er im Trainingslager überzeugen, eine schwere Verletzung bedeutete aber das frühe Saisonaus. Im zurückliegenden April wurde ihm von der Franchise der internationale Kaderplatz für 2024 zugewiesen. Und wieder stand Zierer im Fokus. Die Texans wollten in der Vorbereitung sehen, was er drauf hat. So war er beim letzten Spiel gegen die Rams einer von drei Spielern, die bei allen Offensive Snaps auf dem Platz standen. Unter dem Strich kam er auf starke 151 Snaps. Trotzdem reichte es nicht für den 53-Mann-Kader. Immerhin: Er behält den International-Practice-Squad-Platz und ist damit weiterhin Teil der Franchise.