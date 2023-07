Anzeige

Auch wenn der Countdown zum Start der NFL-Saison 2023 noch läuft, gibt es bereits erste Wetten auf den Verlauf der Spielzeit. ran zeigt euch, welche Head Coaches laut Wettquoten als Erstes gefeuert werden könnten.

Das Portal "BetOnline.ag" hat die Wettquoten auf die Entlassung jedes einzelnen Trainers erfasst. Und wer wird am ehesten entlassen?

Laut den Wettquoten sieht es am schlechtesten für Mike McCarthy, dem Head Coach der Dallas Cowboys, aus. Setzt man 100 Euro auf den 59-Jährigen, bekommt man im Falle seiner Entlassung "nur" 600 Euro ausgezahlt – also 500 Euro Reingewinn. So eine schlechte Quote weist kein anderer Head Coach auf.

Auch Todd Bowles wird als Kandidat für die erste Entlassung angesehen - mit einer Quote von +600. Somit würde man 600 Euro Reingewinn machen, falls der Head Coach der Tampa Bay Buccaneers als erster Coach der Saison entlassen werden würde. Auf Platz drei mit einer Quote von +700 landet Ron Rivera, der bei den Washington Commanders unter Vertrag steht.

Bei welchem Head Coach ist laut den Wettquoten die Wahrscheinlichkeit einer Entlassung am niedrigsten? Wenig überraschend ist es Andy Reid, der Head Coach der Super-Bowl-Gewinner Kansas City Chiefs. Der 65-Jährige scheint so fest im Sattel zu sitzen, dass es eine Quote von sage und schreibe +25.000 gibt.