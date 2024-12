Das wäre ein Hammer! Kehrt die NFL schon bald wieder nach München zurück? Die Liga selbst soll von dieser Idee begeistert sein, jedoch teils kuriose Ideen ins Spiel bringen.

Die Mega-News um NFL-Partien in Deutschland reißen nicht ab. Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass sich der American-Football-Kosmos 2025 zu einem weiteren Gastspiel in der Hauptstadt Berlin niederlässt. Doch laut Informationen der "Süddeutschen Zeitung" könnte auch München bald wieder ein Spiel ausrichten.

Die NFL hinterlegte wohl konkretes Interesse an einer Rückkehr in die Allianz Arena des Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München, nachdem dort im November die Carolina Panthers in einem Overtime-Krimi die "Big-Apple"-Franchise New York Giants bezwungen hatten.

Das bayerische Referat für Bildung und Sport (RBS) soll ab kommendem Mittwoch mit neuen Vollmachten ausgestattet in weitere Verhandlungen mit der NFL treten.

Konkret sollen die Jahre 2026 und 2028 angedacht sein, so würde man den bislang bekannten Zwei-Jahres-Rhythmus weiter beibehalten. München war die Spielstätte des ersten NFL-Punktspiels auf deutschem Boden, als 2022 die Tampa Bay Buccaneers um Legende Tom Brady auf die Seattle Seahawks trafen.