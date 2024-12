NFL - Jakob Johnson spielte wegen Tom Brady mit schwerer Verletzung

Jakob Johnson spielte einst an der Seite von Tom Brady bei den Patriots. Für den Star-Quarterback nahm er einige Schmerzen auf sich.

Spannende Aussage von Jakob Johnson: Der Deutsche ist seit sechs Jahren in der NFL aktiv. Begonnen hat er seine Karriere bei den New England Patriots, für die er von 2019 bis 2021 spielte.

In seinem ersten Jahr in Foxborough spielte der mittlerweile 30-Jährige an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady, für den er so einige Schmerzen auf sich nahm, wie Johnson jetzt im Interview mit "DAZN" verriet.

Johnson und die Offense der Patriots standen 2019 in einem Spiel an der Goal Line. Das erste Play war für Johnson, der sich bei einem Hit mit einem Linebacker jedoch das Schulterblatt brach. Das stellte sich aber erst später nach dem Röntgen heraus.

Der deutsche Fullback biss auf die Zähne - für und besonders wegen Brady. Eigentlich wollte sich Johnson auswechseln lassen, weil er seinen Arm aufgrund der Schmerzen nicht mehr habe bewegen können.

Dann aber habe Brady ihn angeschaut und gefragt: "Jak, alles in Ordnung, Baby?"