NFL - Jamal Adams zeigt Reue: Rückkehr zu den New York Jets?

Die Trennung von den New York Jets verlief 2020 alles andere als geräuschlos. Jamal Adams würde gerne zurück zur Ex, um es besser zu machen.

Jamal Adams würde gerne einiges richtigstellen. Denn der Safety wurde zwar bei den New York Jets groß, er verließ die Franchise aber im Unfrieden. Ein Umstand, der offenbar noch an ihm nagt.

"Ich würde gerne zu den Jets zurückkehren und es auf die richtige Art und Weise beenden", sagte Adams in der Jets Lounge. "Mann, das wäre ein Traum, der wahr würde, um diese Beziehung zu reparieren und es irgendwie richtig zu machen.“

Adams war im NFL Draft 2017 an sechster Stelle ausgewählt worden und reifte zu einem der besten Safeties der Liga. Zweimal wurde er in den Pro Bowl gewählt.

Doch in der Offseason 2020 bat er um einen Trade und machte in der Folgezeit die Beziehung zur Franchise kaputt. Er kritisierte den damaligen General Manager Joe Douglas und stellte in Frage, ob der damalige Head Coach Adam Gase der richtige Anführer für das Team sei.