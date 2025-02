Eagles oder Chiefs als Super-Bowl-Sieger? In Sachen Sympathien hat Bengals-Receiver Ja'Marr Chase eine klare Meinung. Und nicht nur er.

Am kommenden Wochenende ist es soweit, dann steigt in New Orleans Super Bowl 59 zwischen den Philadelphia Eagles und Titelverteidiger Kansas City Chiefs (10. Februar, ab 0:30 Uhr im Liveticker). Die Sympathien unzähliger NFL-Spieler gehören dann ganz offensichtlich den Eagles. Vor allem die Sympathien derjenigen, die in der AFC immer wieder gegen die Chiefs spielen müssen.

Im Rahmen des Pro-Bowl-Wochenendes hat sich Bengals-Wide-Receiver Ja'Marr Chase nun dazu geäußert und erklärt, er möchte sehen, wie Eagles-Running-Back Saquon Barkley die Defense der Chiefs in Grund und Boden läuft.

"Jeder weiß, dass ich kein Kansas-City-Fan bin, also hoffe ich, dass Saquon in diesem Spiel ungefähr 200 Rushing Yards schafft", sagte er im Gespräch mit "ESPN".

Erst vor wenigen Tagen hatte Ravens-Cornerback Marlon Humphrey gesagt, er werde die Eagles im Super Bowl unterstützen. Zuvor hatte er sich intensiv über die Leistung der Referees im Spiel zwischen den Chiefs und den Buffalo Bills ausgelassen.