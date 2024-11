NFL: Jameis Winston will bei den Cleveland Browns bleiben - Kampfansage an Deshaun Watson?

Seitdem Jameis Winston Quarterback der Cleveland Browns ist, läuft die Offense in Cleveland wieder. An Deshaun Watson denkt aktuell niemand. Wenn es nach Winston geht, dann bleibt er bei den Browns.

Es tat zeitweise richtig weh, den Cleveland Browns in der Offense beim Spielen in der NFL zuzusehen.

Zumindest, solange Deshaun Watson Quarterback der Browns war. Aktuell fällt er (mal wieder) verletzt aus und wird in dieser Saison aufgrund eines Achillessehnenrisses kein Spiel mehr machen.

Mit seiner Vertretung Jameis Winston läuft es: In drei der letzten vier Spiele gelangen Cleveland 24 Punkte oder mehr. Der ehemalige erste Pick im Draft - damals von den Tampa Bay Buccaneers - scheint seine Karriere in Ohio wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.

Kein Wunder, dass der mittlerweile 30-Jährige gerne bei den Browns bleiben würde. "Natürlich will ich bleiben", sagte er bei einer Medienrunde des Teams. "Ich will mich mit meinen Kindern und meiner Frau hier an einem tollen Ort konsolidieren."

Vor allem die Stadt hat es Winston angetan. "Ich liebe Cleveland. Ich mag die Einstellung dieser Stadt, hier wird einem nichts geschenkt", schwärmt der Spielmacher. "Die Fans fordern das Beste von mir ein. Aber wenn ich schlecht spiele, dann helfen sie mir auch wieder auf, dafür bin ich sehr dankbar. Wir machen das hier gemeinsam."