Einst musste Jon Gruden als Head Coach der Raiders unter Druck zurücktreten, nun tritt er auf dem Trainingsplatz eines NFL-Teams in Erscheinung.

Es war Woche fünf während der Regular Season 2021, als Jon Gruden unter Druck seinen Rücktritt als Head Coach der Las Vegas Raiders bekannt gab. Zuvor wurden diverse Mails des heute 60-Jährigen veröffentlicht. Der Inhalt war dabei unter anderem sexistisch, homo-, transsexuellen- und frauenfeindlich.

Seitdem hat Gruden, der einst als jüngster Trainer den Super Bowl gewann, nicht mehr gecoacht. Das könnte sich bald ändern. So war der US-Amerikaner am Wochenende auf dem Trainingsplatz eines NFL-Teams zu sehen – und das in voller Montur.