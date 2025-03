NFL - Karriereende mit 30? Superstar der Los Angeles Rams sorgt für Aufsehen

Der Rams-Receiver legt sich bereits jetzt auf den Zeitpunkt für sein Karriereende fest.

Puka Nacua, seines Zeichens Wide Receiver bei den Los Angeles Rams, wünscht sich keine lange NFL-Karriere. Der Passempfänger, der im Mai 24 Jahre alt wird, erklärte im "Join The Lobby"-Podcast, wann genau er seine Karriere beenden will.

"Ich weiß, dass ich mit 30 Jahren in den Ruhestand gehen will", sagte der Sportler. "Ich bin jetzt 23 und gehe ins dritte Jahr - es wären nicht einmal 10 Jahre. Es wären vielleicht sieben oder acht. Ich denke an Aaron Donald, an der Spitze abzutreten, das wäre super cool.“

Für Nacua steht neben sportlichen Erfolgen ein ganz anderer Wunsch ganz oben. "Ich möchte auch eine große Familie haben. Ich möchte mindestens eine Starting Five haben. Ich komme aus einer großen Familie, also brauche ich fünf Jungs, ganz klar. Aber ich möchte auch ein Teil ihres Lebens sein und so aktiv wie möglich mit ihnen zusammen sein", so der Sportler.

Und weiter: „Verletzungen sind etwas, das man nicht kontrollieren kann, das gehört zum Spiel dazu, man weiß also nie. Ich hoffe, dass der Rest meiner Karriere gesund verläuft, aber man wird an der Schulter, am Knie oder am Knöchel operiert. Wenn meine Kinder 18 Jahre alt sind, könnte ich kaum noch laufen, wenn man das Spiel spielt und all die Verletzungen erleidet, deswegen möchte ich früh in Rente gehen."