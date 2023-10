Die Buccaneers kamen 2:44 Minuten vor Spielende durch einen Touchdown noch einmal bis auf sechs Punkte an die Bills heran. Die Defense ließ daraufhin lediglich einen First Down zu, sodass Tampa Bay 21 Sekunden vor Spielende noch einmal in Ballbesitz kam. Doch in der knappen verbleibenden Restzeit gelangten sie lediglich noch bis an die eigene 45-Yard-Linie.