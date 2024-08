Anzeige Bis Dienstag mussten die 32 NFL-Teams ihre Kader auf 53 Mann reduzieren. Wie sieht danach die Situation der deutschen Spieler aus? ran klärt auf. Von Franziska Wendler und Andreas Reiners In der besten Football-Liga der Welt rückt die Saison 2024 immer näher. Mittlerweile stehen die 53-Mann-Kader der NFL-Teams fest. Der Überblick Die wichtigsten Roster Cuts in der Übersicht

Jakob Johnson (New York Giants) Mega-Nachrichten aus New York! Jakob Johnson ist in den aktiven 53-Mann-Kader der Giants gerückt. Das gab Head Coach Brian Daboll am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Der Fullback fiel ursprünglich den Roster Cuts zum Opfer, wurde kurz darauf aber in den Practice Squad berufen. Nach der Verletzung von Center Austin Schlottmann wurde nun ein Platz frei - Johnson wurde belohnt. In der Preseason bekam er gegen die Texans ein paar Snaps, acht in der Offense und einen bei den Special Teams. In Week 3 gegen die Jets waren es dann schon 22 in der Offense (33 Prozent) und 20 bei den Special Teams (83 Prozent).

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Er ist in aller Munde: Amon-Ra St. Brown. Nach drei exzellenten Jahren in der NFL zählt der 24-Jährige zu den besten Receivern der Liga - und das zahlt sich auch finanziell aus. Ende April unterzeichnete er einen Mega-Vertrag bei den Lions bis 2028. 120 Millionen US-Dollar wird er kassieren, 77 Millionen davon garantiert. Zahlen, die nicht von ungefähr kommen. Der Passempfänger ist einer der wichtigsten Spieler seines Teams und nach dem Erreichen des NFC Championship Games 2023 sollen auch 2024 Erfolge her.

St. Brown ist dabei mittendrin - und nicht nur dort. Auf der Streaming-Plattform "Netflix" gibt es die Serie "Receiver". Neben Davante Adams (Raiders), Justin Jefferson (Vikings) sowie George Kittle und Deebo Samuel (beide 49ers) steht dabei auch der Deutsch-Amerikaner im Mittelpunkt. Dort enthüllte der 24-Jährige auch, dass er sich in Week 4 der vergangenen Saison die schrägen Bauchmuskeln gerissen hatte. St. Brown pausierte aber nur ein Spiel, obwohl sich die Bauchmuskeln "komplett vom Knochen gelöst" hatten. Fit und gesund möchte er in der kommenden Saison Großes schaffen.

Equanimeous St. Brown (zuletzt New Orleans Saints) Equanimeaous St. Brown, älterer Bruder von Amon-Ra, will 2024 ebenfalls wieder durchstarten. Und das ursprünglich an einem anderen Ort. Denn im Gegensatz zu seinem Bruder ist der 27-Jährige schon länger nicht mehr bei dem Team, das ihn 2018 gedraftet hatte. Das waren die Green Bay Packers. Nach zwei Spielzeiten bei den Chicago Bears wurde er nach dem Ende der vergangenen Saison zum Free Agent, im April nahmen ihn dann die New Orleans Saints unter Vertrag. Die bittere Nachricht für "EQ" folgte dann am Dienstagabend, obwohl er im dritten Preseason-Spiel gegen die Titans mit drei Catches für 40 Yards und einem Touchdown durchaus überzeugte. Der Wide Receiver überstand den finalen Roster Cut nicht und wurde von den Saints entlassen, kurz darauf aber in den Practice Squad aufgenommen.

Anzeige Brandon Coleman (Washington Commanders) Er ist die neue deutsche NFL-Hoffnung. Brandon Coleman wurde im vergangenen April beim Draft in der dritten Runde ausgewählt. Die Washington Commanders pickten den Quarterback-Beschützer an Position 67. In Zukunft soll er also Nummer-2-Pick Jayden Daniels abschirmen. Coleman verließ Berlin mit 15 Jahren und zog in die USA. In seiner letzten College-Saison fungierte er bei den TCU Horned Frogs sogar als Kapitän. Der O-Liner sprach nach dem Draft davon, "sprachlos und schockiert" zu sein. Und weiter: "Die Coaches sind megacool. Ich freue mich sehr, dass ich in Washington bin. Ich bin so dankbar, diese Chance zu erhalten." Und die scheint er zu nutzen, denn Coleman hat in der Vorbereitung einen starken Eindruck hinterlassen und auch den Cut überstanden. Laut "Bleacher Report" gilt er sogar als "X-Faktor" des Teams, konkret als möglicher Starter auf der Position des Left Tackle. Das Team hält wohl große Stücke auf ihn: Der Deutsche wird im inoffiziellen Depth Chart an Nummer eins gelistet. Das Problem: Coleman hatte mit einer Brustmuskelzerrung zu kämpfen und könnte nicht rechtzeitig fit für den Saisonstart sein. Er wurde in der Preseason komplett geschont.

Marcel Dabo (zuletzt Indianapolis Colts) 2022 kam Dabo über das International Pathway Program in die NFL, wurde von den Colts verpflichtet. Von seinem Meniskusriss, der ihn im vergangenen Oktober ereilte, hat sich der 24-Jährige gut erholt. Nun gilt es, endlich das zu erreichen, was sich Dabo so sehr wünscht: einen Einsatz in einem NFL-Spiel. Darauf aber muss er aber weiter warten, darf aber noch hoffen. Dabo wurde zwar zunächst von den Colts gewaived, kurz darauf verpflichtete ihn Indianapolis aber für den Practice Squad. Sein Vorteil: Als internationaler Spieler nimmt er den Colts im Practice Squad keinen Platz weg und kann sich in Ruhe weiterentwickeln.

Devery Hamilton (zuletzt Pittsburgh Steelers) Der Offensive Tackle unterzeichnete im Januar bei den Pittsburgh Steelers einen sogenannten "Reserve/Futures Contract". Damit beanspruchte die Franchise die Rechte an ihm für den 90-Mann-Kader im Rahmen der Organized Team Activities und des Trainingslagers. Derartige Verträge werden in der Regel mit dem Mindestgehalt vergütet, welches sich nach der Erfahrung des Spielers richtet, und sind nicht garantiert. In seinem vierten Jahr - vorher stand er bei Raiders und Giants unter Vertrag - hoffte er in Pittsburgh auf den Durchbruch. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Hamilton fiel dem Cut nach dem Preseason-Finale gegen die Detroit Lions zum Opfer. Eine Entscheidung, die sich angebahnt hatte. Denn er bekam gegen die Lions zwar seine Einsatzzeit, zeigte aber erhebliche Probleme bei der Passverteidigung, ließ einen Sack und immer wieder Druck auf Quarterback Justin Fields zu. In den Medien musste er einige Kritik einstecken.

Lorenz Metz (zuletzt Tampa Bay Buccaneers) Lorenz Metz ist ein weiterer Deutscher, der vom International Pathway Program der NFL profitierte. Mitte April nahmen die Tampa Bay Buccaneers den Offensive Tackle unter Vertrag. Der Hüne aus Oberbayern, der erst im Alter von 17 Jahren mit Football angefangen hat, spielte am College bei den Cincinnati Bearcats, wurde 2023 im Draft aber nicht ausgewählt. Nach kurzen Engagements bei den Bears und den Giants bekam er in Tampa die nächste Chance. Metz bekam in der Preseason seine Snaps, allerdings haben sich die Bucs nach dem letzten Spiel von ihm getrennt. Er durchlief den Waiver und Tampa Bay schlug laut Medienberichten erneut zu und holte ihn in den Practice Squad. Dank einer Ausnahmegenehmigung zählt er nicht gegen die 16 verfügbaren Plätze.

Kilian Zierer (zuletzt Houston Texans) Genau wie Metz ergeht es auch Kilian Zierer. Auch er wurde 2023 im Draft nicht ausgewählt. Im Anschluss ging es als Undrafted Free Agent zu den Texans. Zwar konnte er im Trainingslager überzeugen, eine schwere Verletzung bedeutete aber das frühe Saisonaus. Im zurückliegenden April wurde ihm von der Franchise der internationale Kaderplatz für 2024 zugewiesen. Und wieder stand Zierer im Fokus. Die Texans wollten in der Vorbereitung sehen, was er drauf hat. So war er beim letzten Spiel gegen die Rams einer von drei Spielern, die bei allen Offensive Snaps auf dem Platz standen. Unter dem Strich kam er auf starke 151 Snaps. Trotzdem wurde er von den Texans gewaived. Im Anschluss schlug kein Team zu und Zierer ist zurück im Practice Squad der Texans, wie mehrere Medien berichten.

Julius Welschof (Pittsburgh Steelers) Im Draft 2024 wurde Julius Welschof nicht ausgewählt, im Anschluss daran aber sehr wohl. Der Defensive End, der bereits 27 Jahre alt ist und von der University of North Carolina kommt, wurde als Free Agent von den Pittsburgh Steelers verpflichtet. Er konnte in der Preseason jede Menge Pluspunkte sammeln. So kam er auf insgesamt drei Sacks, davon zwei im finalen Duell mit den Detroit Lions. Mehr noch: Vor dem letzten Preseason-Spiel hatte Welschof die meisten Snaps aller Spieler gesammelt, 100 waren es insgesamt. 88 davon absolvierte er in der Defense, auch dort erhielt er damit die meiste Einsatzzeit. "Die Arbeit mit Julius macht viel Spaß. Er sitzt frühmorgens in meinem Büro und versucht, alles aus dieser Erfahrung herauszuholen. Er nimmt es sehr ernst und es macht so viel Spaß, einen solchen Typen zu coachen. Er setzt die Dinge um, die wir von ihm verlangen“, sagte Outside Linebacker Coach Denzel Martin. Ob es für den finalen Kader reicht, war zunächst offener als gedacht. Am Dienstag folgte dann aber der Schock: Die Steelers setzten Welschof auf die Injured Reserve List, seine Saison ist damit schon vor dem ersten Spiel der Regular Season beendet. Mike Tomlin sprach nach der finalen Preseason-Partie davon, dass Welschofs Knie näher untersucht werden müsste.