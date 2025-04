Puka Nacua steht erst vor seiner dritten NFL-Saison. Doch der Wide Receiver der Los Angeles Rams hat bereits klare Vorstellungen, wie die Karriere nach der Karriere aussehen soll.

Eigentlich befindet sich Puka Nacua noch nicht in einem Alter, in dem er sich über ein baldiges Karriereende in der NFL Gedanken machen müsste.

Der 23 Jahre alte Wide Receiver der Los Angeles Rams hat erst zwei Saisons hinter sich und steht damit sogar noch relativ am Anfang seiner Laufbahn. Doch Football, das stellte er jüngst bereits klar, soll nicht ewig sein Lebensmittelpunkt sein.

Im März erzählte Nacua, dass er den Plan verfolge, mit 30 als NFL-Profi aufzuhören und den Footballhelm an den Nagel zu hängen. "Ich denke da an Aaron Donald, der an der Spitze aufgehört hat. Das wäre richtig cool", sagte er.

Und danach? Wie es nach der NFL-Karriere weitergehen soll, verriet der Fünftrundenpick von 2023 jetzt im Podcast "Games with Names". Darin stellte er sich eine Zukunft als Basketballprofi außerhalb der USA vor - gerne auch in einem exotischen Land.