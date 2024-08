Anzeige

Tyreek Hill behauptet, dass er 100-Meter-Olympiasieger Noah Lyles in einem Sprintrennen besiegen könnte. Jetzt wird es offenbar ernst.

Es war eine großspurige Ansage, die Tyreek Hill von sich gab. Der Wide Receiver der Miami Dolphins ist überzeugt, dass er den frischgebackenen Olympiasieger Noah Lyles in einem 100-Meter-Rennen schlagen könnte.

Lyles gewann zuletzt Gold über 100 Meter bei den Olympischen Spielen in Paris. Seine Siegerzeit: 9,79 Sekunden.

"Ich werde Noah Lyles schlagen. Ich würde ihn nicht um viel schlagen, aber ich würde Noah Lyles schlagen“, tönte Hill in der "Up & Adams"-Show.

Daraufhin hat der Leichtathletik-Star auf den Vorschlag reagiert und dabei behauptet, nicht zu wissen, wer Hill überhaupt ist. Lediglich dessen Spitznamen hatte Lyles zu bieten.

"Wie heißt der Cheetah-Typ aus dem Football, wie ist sein Name? Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern", erklärte der Olympiasieger in einem Video-Interview mit "NBC Sports", ehe er sich umdrehte und eine weitere anwesende Person fragte: "Wie heißt der Footballspieler, der sich für schneller hält?"

Nun wird es offenbar ernst, denn Hill hat seine Ansage noch einmal untermauert.