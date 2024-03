NFL: Minnesota Vikings angeblich mit Interesse an Sam Darnold und Zach Wilson

Anzeige

Die Offseason-Planungen der Minnesota Vikings sind in vollem Gange. Nachdem die Möglichkeit besteht, Kirk Cousins in der Free Agency zu verlieren, hat sich die Franchise schon auf die Suche nach einem Nachfolger begeben.

Laut NFL-Insider Dov Kleinman sind die Minnesota Vikings auf der Suche nach einem neuen Quarterback.

Dem Bericht zufolge sei Sam Darnold die favorisierte Lösung, sollte man Kirk Cousins in der Free Agency verlieren. Cousins soll laut Gerüchten zu einem Wechsel zu den Atlanta Falcons tendieren. Bevor sich der 35-Jährige im vergangenen Oktober die Achillissehne riss, spielte er eine starke Saison.

Dementsprechend würde Minnesota seinen Franchise-Spieler gerne halten.

Wenn dies nicht klappen sollte, sollen angeblich Darnold und auch Zach Wilson in den Fokus des Teams rücken. Beide Quarterbacks sind seit einigen Jahren in der NFL.

Darnold wurde 2018 in der ersten Runde des Drafts an der dritten Stelle von den New York Jets ausgewählt. Inzwischen spielt der 26-Jährige bei den San Francisco 49ers, wo er sich jedoch hinter Brock Purdy einreihen muss.