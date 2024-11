NFL - Mögliche Kuriositäten 2024: Chicago Bears wollen schwarze Serie beenden

Die NFL-Saison 2024 ist gestartet und auch in diesem Jahr wird es wieder die ein oder andere Kuriosität geben. ran zeigt, welche überraschenden Dinge passieren könnten. Das lange Warten hat ein Ende, die NFL-Saison 2024 geht los. Und die NFL wäre nicht die NFL, wenn in den kommenden Monaten nicht irgendetwas passieren würde, was eigentlich komplett absurd oder zumindest überraschend wäre. ran hat ein paar Möglichkeiten gesammelt.

Anzeige

Anzeige

Meiste Unentschieden innerhalb einer NFL-Saison seit Einführung der Overtime Dass ein NFL-Spiel mit einem Remis endet, ist heutzutage schon eine absolute Seltenheit. Bis 1974 gab es das noch häufiger, dann erst wurde nämlich die Overtime eingeführt. Chicago Bears reichen nach Niederlage gegen Green Bay Beschwerde bei der NFL ein Seitdem gab es 29 Mal einen Gleichstand nach Ablauf der Uhr. Innerhalb einer Spielzeit liegt der Rekord für die meisten Unentschieden bei zwei, das gab es insgesamt fünf Mal (1986, 1997, 2016, 2018 und 2022). Fällt er möglicherweise in dieser Saison?

Anzeige

Anzeige

Touchdowns von zwei Brüderpaaren an einem Spieltag? Brüderpaare gibt's in der besten Football-Liga der Welt ein paar. Trevon und Stefon Diggs (Cowboys/Texans), Cameron und Connor Heyward (beide Steelers), Luke und Christian McCaffrey (Commanders/49ers) oder auch Amon-Ra und Equanimeous St. Brown (Lions/Saints Practice Squad). In der Saison 2023 sorgten Amon-Ra und EQ bereits für ein Novum, als beide in Woche 1 einen Touchdown für ihr Team fingen - und das in einem Abstand von nur etwas mehr als zwei Minuten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wird das diese Saison vielleicht sogar getoppt? Möglich wäre das natürlich, wenn sogar zwei Brüderpaare an ein und demselben Spieltag den Weg in die Endzone finden. Oder gibt's vielleicht sogar Touchdowns von Brüdern in einem direkten Duell? Trevon und Stefon spielen am 19. November gegeneinander - mit einem Pick Six des Dallas-Cornerbacks wäre die Chance gar nicht so gering.

Ein Team beendet die Saison mit der perfekten oder maximal schlechten Bilanz Freilich, das gab es beides schon in der Vergangenheit. In der Super-Bowl-Ära beendeten die Tampa Bay Buccaneers (0-14, 1976), die Detroit Lions (0-16, 2008) und die Cleveland Browns (0-16, 2017) eine komplette Spielzeit ohne einen einzigen Sieg oder ein Remis. Seit der Erhöhung auf 17 Partien vor drei Jahren gelang dieses "Kunststück" noch keinem Team. Das gilt auch für die perfekte Saison, also nur Siege. Das gab es in der Super-Bowl-Ära zwei Mal: 1972 schafften es die Miami Dolphins (14-0), 35 Jahre später die New England Patriots um Quarterback-Legende Tom Brady (16-0). Nur die Dolphins allerdings krönten die wirkliche perfekte Saison am Ende auch mit dem Titel. Brady und Co. unterlagen im Super Bowl überraschend den New York Giants.

Anzeige

Kann auch Top-Talent Caleb Williams eine schwarze Serie nicht beenden? Seit sage und schreibe 22 Jahren schaffte es kein Quarterback, der als erster Pick im vorhergehenden Draft ausgewählt wurde, bei seinem Debüt zu gewinnen. Letztmals gelang dies David Carr im Jahr 2002, danach scheiterten unter anderem Eli Manning, Matthew Stafford, Cam Newton, Andrew Luck oder auch Joe Burrow daran.

Anzeige

NFL - Die Top-5-Verdiener pro Position: Lions-Star Alim McNeill mischt die Defensive Tackles auf 1 / 18 © Russian Look Die Top-5-Verdiener der NFL nach Positionen

In der NFL dreht sich alles um Zahlen - auf dem Feld, aber auch in Verträgen. In jeder (Off-)Season hauen die Teams neue Mega-Verträge raus. ran stellt die Top-5-Verdiener der einzelnen Positionen in der Liga vor. Basis ist das durchschnittliche Jahresgehalt. (Quelle: spotrac.com; Stand: 16. Oktober 2024) © ZUMA Press Wire Quarterback

1. Platz: Dak Prescott (Cowboys, Foto) - 60 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz (geteilt): Jordan Love (Packers) - 55 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz (geteilt): Trevor Lawrence (Jaguars) - 55 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz (geteilt): Joe Burrow (Bengals) - 55 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

5. Platz: Tua Tagovailoa (Dolphins) - 53,1 Millionen US-Dollar über vier Jahre © IMAGO/Icon Sportswire Running Back

1. Platz: Christian McCaffrey (49ers, Foto) - 19 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

2. Platz: Alvin Kamara (Saints) - 15 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz: Jonathan Taylor (Colts) - 14 Millionen US-Dollar über drei Jahre

4. Platz: Saquon Barkley (Eagles) - 12,6 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Josh Jacobs (Packers) - 12 Millionen US-Dollar über vier Jahre © imago Fullback

1. Platz: Kyle Juszczyk (49ers, Foto) - 4,6 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

2. Platz: C. J. Ham (Vikings) - 4,3 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

3. Platz: Alec Ingold (Dolphins) - 4,1 Millionen US-Dollar über drei Jahre

4. Platz: Patrick Ricard (Ravens) - 3,8 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Reggie Gilliam (Bills) - 2,3 Millionen US-Dollar über zwei Jahre © Getty Images Wide Receiver

1. Platz: Justin Jefferson (Vikings, Foto) - 35 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: CeeDee Lamb (Cowboys) - 34 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: AJ Brown (Eagles) - 32 Millionen US-Dollar über drei Jahre

4. Platz: Amon-Ra St. Brown (Lions) - 30,002 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz (geteilt): Tyreek Hill (Dolphins) - 30 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz (geteilt): Brandon Aiyuk (49ers) - 30 Millionen US-Dollar über vier Jahre © Getty Images Tight End

1. Platz: Travis Kelce (Chiefs, Foto) - 17,1 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

2. Platz: T. J. Hockenson (Vikings) - 16,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: George Kittle (49ers) - 15 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

4. Platz: Dallas Goedert (Eagles) - 14,3 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Mark Andrews (Ravens) - 14 Millionen US-Dollar über vier Jahre © 2023 Getty Images Offensive Tackle

1. Platz: Tristan Wirfs (Buccaneers, Foto) - 28,1 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz: Penei Sewell (Lions) - 28 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Trent Williams (49ers) - 27,6 Millionen US-Dollar über drei Jahre

4. Platz: Christian Darrisaw (Vikings) - 26 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Laremy Tunsil (Texans) - 25 Millionen US-Dollar über drei Jahre © Icon Sportswire Guard

1. Platz: Landon Dickerson (Eagles, Foto) - 21 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Chris Lindstrom (Falcons) - 20,5 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz (geteilt): Robert Hunt (Panthers) - 20 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz (geteilt): Quenton Nelson (Colts) - 20 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Samuel Cosmi (Commanders) - 18,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre © Icon Sportswire Center

1. Platz Creed Humphrey (Chiefs, Foto) - 18 Millionen Dollar über vier Jahre

2. Platz: Frank Ragnow (Lions) - 13,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz (geteilt): Ryan Kelly (Colts) - 12,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz (geteilt): Lloyd Cushenberry (Titans) - 12,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Erik McCoy (Saints) - 12 Millionen US-Dollar über fünf Jahre © Icon Sportswire Defensive End

1. Platz: Nick Bosa (49ers, Foto) - 34 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz: Myles Garrett (Browns) - 25 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz (geteilt): Montez Sweat (Bears) - 24,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz (geteilt): Danielle Hunter (Texas) - 24,5 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

5. Platz: Rashan Gary (Packers) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre © Icon Sportswire Defensive Tackle

1. Platz: Chris Jones (Chiefs) - 31,8 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz: Christian Wilkins (Raiders) - 27,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Nnamdi Madubuike (Ravens) - 24,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Alim McNeill (Lions, Foto) - 24,25 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz (geteilt): Derrick Brown (Panthers) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz (geteilt): Quinnen Williams (Jets) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre © ZUMA Wire Outside Linebacker

1. Platz: Josh Hines-Allen (Jaguars, Foto) - 28,3 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz: Brian Burns (Giants) - 28,2 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz: T.J. Watt (Steelers) - 28 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Bradley Chubb (Dolphins) - 22 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

5. Platz: Joey Bosa (Chargers) - 20,18 Millionen US-Dollar über zwei Jahre © IMAGO/USA TODAY Network Inside Linebacker

1. Platz: Roquan Smith (Ravens, Foto) - 20 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz: Fred Warner (49ers) - 19 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz: Tremaine Edmunds (Bears) - 18 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Patrick Queen (Steelers) - 13,7 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Azeez Al-Shaair (Texans) - 11,3 Millionen US-Dollar über drei Jahre © USA TODAY Network Cornerback

1. Platz: Jalen Ramsey (Dolphins, Foto) - 24,1 Millionen US-Dollar über drei Jahre

2. Platz: Patrick Surtain II (Broncos) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Jaire Alexander (Packers) - 21 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: A.J. Terrell (Falcons) - 20,3 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Denzel Ward (Browns) - 20,1 Millionen US-Dollar über fünf Jahre © ZUMA Press Wire Safety

1. Platz: Antoine Winfield Jr. (Buccaneers, Foto) - 21 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Derwin James (Chargers) - 19,1 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Minkah Fitzpatrick (Steelers) - 18,4 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Xavier McKinney (Packers) - 16,8 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Jessie Bates III (Falcons) - 16 Millionen US-Dollar über vier Jahre © ZUMA Press Wire Kicker

1. Platz: Harrison Butker (Chiefs, Foto) - 6,4 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz (geteilt): Justin Tucker (Ravens) - 6 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz (geteilt): Jake Elliott (Eagles) - 6 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Matt Gay (Colts) - 5,6 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Cameron Dicker (Chargers) - 5,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre © Getty Images Punter

1. Platz: Michael Dickson (Seahawks, Foto) - 3,7 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Jack Fox (Lions) - 3,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Tress Way (Commanders) - 3,4 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz (geteilt): A. J. Cole (Raiders, vier Jahre), Logan Cooke (Jaguars, vier Jahre), Cameron Johnston (Steelers, drei Jahre), Tommy Townsend (Texans, zwei Jahre), Bryan Anger (Cowboys, drei Jahre) - jeweils 3 Millionen US-Dollar © USA TODAY Network Long Snapper

1. Platz: Luke Rhodes (Colts, Foto) - 1,616 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Zach Wood (Saints) - 1,578 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Joe Cardona (Patriots) - 1,575 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Thomas Hennessy (Jets) - 1,493 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Tyler Ott (Commanders) - 1,463 Millionen US-Dollar über drei Jahre

Nun liegt es am neuen Bears-Spielmacher Caleb Williams, diesem Schrecken ein Ende zu bereiten. In Woche 1 nimmt es der neue Hoffnungsträger, der als größtes QB-Talent der vergangenen Jahre gilt, mit den Tennessee Titans auf (am Sonntag ab 19 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Eigentlich eine machbare Aufgabe...

Anzeige

Halten die Jets ihre Playoff-Durststrecke am Laufen? Von den New York Jets erwartet man in dieser Saison einiges. Aaron Rodgers ist zurück und will nochmal neu angreifen, die Defense ist loaded und auf vielen Positionen stark besetzt. Das sollte trotz der starken Konkurrenz in der AFC East doch für die Playoffs reichen, oder? Eigentlich ja schon. Aber wenn nicht, wäre das doppelt bitter. Denn dann würde auch die längste Playoff-Durstrecke im US-Sport noch weiter anhalten. Keine Franchise aus den großen Ligen (NBA, MLB, NHL und NFL) wartet länger auf eine Postseason-Teilnahme als die Jets. Letztmals war man 2010 dabei.

Anzeige

Die Chain Gang kommt noch während der Saison 2024 weg Eigentlich ist es schon irrwitzig. In der NFL, der umsatzstärksten Sportliga der Welt, wird immer noch mit einer von mehreren Personen gespannten Kette nachgemessen, ob ein neues First Down erreicht wurde. Darüber, dass diese "Technologie" komplett überholt ist, ist man sich in Übersee einig.

Anzeige

Lachflash! Chargers reagieren auf peinliche Profilbilder