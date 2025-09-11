Anzeige
American Football

NFL: Carolina Panthers entlassen Mitarbeiter nach unangemessenen Social-Media-Kommentaren zum Tod von Charlie Kirk

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 19:17 Uhr
  • Julian Erbs

Der konservative Aktivist Charlie Kirk (31) wird am 10. September an der Utah Valley University erschossen. Die Carolina Panthers ziehen Konsequenzen, nachdem sich ein Mitarbeiter auf seinen privaten Social-Media-Kanälen unangemessen dazu äußert.

Der Schock in den USA ist groß: Auf einem Universitätscampus wurde der konservative politische Aktivist Charlie Kirk (31) während einer Veranstaltung vor Hunderten Studenten erschossen.

Weil sich Kirk immer wieder für das Waffenrecht starkmachte, gab es nach seinem Tod auch Stimmen, besonders auf Social-Media-Plattformen, die Häme zeigten - bis hin zur Behauptung, er habe "es verdient", und man empfinde "kein Mitleid".

So auch von Charlie Rock, Kommunikationskoordinator im Football-Bereich der Carolina Panthers.

Rock veröffentlichte auf seinem privaten Instagram-Account einen Beitrag - nur wenige Stunden nach Kirks Tod.

Panthers mit öffentlichem Statement und Entlassung

In dem Post hieß es: "Warum seid ihr traurig? Euer Mann hat doch gesagt, es sei es wert …" Dazu zeigte er ein Foto von Kirk. Außerdem bezog sich Rock auf den Wu-Tang-Clan-Song "Protect Ya Neck".

Die Panthers zogen Konsequenzen und entließen Rock.

Die Franchise erklärte in einer Stellungnahme, die von ihren Mitarbeitern geäußerten Ansichten seien deren eigene und repräsentierten nicht die des Klubs, Gewalt jeglicher Art werde nicht geduldet.

Rock war 2024 noch Praktikant in der Kommunikationsabteilung der Panthers und wurde kürzlich in eine Vollzeitstelle übernommen.

