NFL - New Orleans Saints: Ownerin Gayle Benson unterstützt Terroropfer

Nach dem Terroranschlag in New Orleans zeigt Saints-Besitzerin Gayle Benson ihre Unterstützung.

Nachdem im Juli ein Hurrikan das Gebiet rund um New Orleans heimgesucht hatte, spendete Saints-Ownerin Gayle Benson 1,25 Millionen US-Dollar. Diese finanziellen Mittel werden nun den Opfern des Terroranschlags und ihren Familien als Soforthilfe zur Verfügung gestellt.

"Nach den tragischen Ereignissen in der Bourbon Street an diesem Neujahrstag sind wir fest entschlossen, die Opfer und ihre Familien zu unterstützen", wird die Geschäftsfrau auf der Team-Website zitiert.

"Über den Katastrophenhilfefonds der Greater New Orleans Foundation werden wir den Betroffenen lebenswichtige Hilfe leisten und sicherstellen, dass sie in dieser schwierigen Zeit über die notwendigen Ressourcen verfügen."

Und weiter: "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, unsere Gemeinschaft in Zeiten der Not zu unterstützen, und ich werde New Orleans weiterhin zur Seite stehen, während wir gemeinsam heilen."

Bei dem Terroranschlag in der US-Metropole kamen mindestens 14 Menschen ums Leben.