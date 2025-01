Bislang war Glenn der Defensive Coordinator der Detroit Lions. Da Detroit aber am Wochenende in der Divisional Round an den Washington Commanders gescheitert ist, kann Glenn nun persönliche Interviews führen und einen neuen Job annehmen.

Aaron Glenn ist am Dienstag zum persönlichen Interview geladen. Und wie NFL -Insider Ian Rapoport berichtet, wollen die Jets am liebsten sofort Nägel mit Köpfen machen.

Aaron Glenn könnte in Kürze als neuer Head Coach der New York Jets vorgestellt werden. Interessant wird es dann auch, wie es mit Aaron Rodgers weitergeht.

Wie Rapoport weiter berichtet, hat Glenn noch ein weiteres Job-Interview mit den New Orleans Saints geplant, falls er sich mit den Jets doch nicht einig wird.

Glenn ist bei den Jets kein Unbekannter. Er wurde 1994 in der ersten Runde von den Jets gedraftet und spielte dann acht seiner 15 Jahre in der Liga in New York.

Der frühere Cornerback erreichte in der Zeit zweimal den Pro Bowl. Auch nach der aktiven Karriere startete er bei den Jets, wo er von 2012 bis 2014 als Scout arbeitete. Bei den Lions ist er seit 2021 als DC tätig.