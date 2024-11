NFL - New York Jets: Aaron Rodgers - "Habe so schlecht gespielt, wie ich nur konnte"

In Woche neun der NFL liefert Jets-Quarterback Aaron Rodgers im Spiel gegen die Houston Texans eine katastrophale Halbzeit ab. Später erklärt er sich.

Es war eine wahrhaft gruselige Performance, die Aaron Rodgers in der ersten Halbzeit des Thursday Night Games des neunten NFL-Spieltages bot. Sieben von 14 Pässen für mickrige 32 Yards brachte der viermalige MVP an, Punkte erzielten die New York Jets dabei keine.

Nie in seiner Karriere hatte Rodgers in einer Halbzeit, in der er mindestens zehn Passversuche tätigte, weniger Yards geworfen. Eine desaströse Leistung, die der 40-Jährige nach der Partie auch nicht beschönigen wollte.

"Ich war schrecklich", gab er vor US-Reportern zu. "Ich habe in der ersten Halbzeit so schlecht gespielt, wie ich nur konnte und ich wusste, dass es von da an besser werden musste", so der Spielmacher weiter.

In der zweiten Hälfte bot sich dann ein gänzlich anderes Bild, so führte Rodgers die Franchise mit drei Passing Touchdowns doch noch zum 21:13-Sieg.

"In der zweiten Halbzeit stand die Saison auf dem Spiel. Natürlich wären wir mathematisch noch nicht eliminiert gewesen. Aber mental wäre es sehr, sehr hart gewesen, bei einer Bilanz von 2:7 zu stehen", erklärte der Signal Caller.