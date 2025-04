Fields wechselte in der Offseason von den Pittsburgh Steelers zur Franchise aus "Big Apple". In Pittsburgh durfte Fields zwar zu Saisonbeginn starten, wurde nach einem 4-2-Start aber zugunsten von Russell Wilson auf die Bank verbannt.

Justin Fields ist der neue Starter der New York Jets. Nun spricht der 26-Jährige erstmals über seine neue Franchise. Und einen Wechsel von einer Unwohl- in eine Wohlfühl-Situation.

Kein Vorwurf an die Steelers

Allerdings machte der Quarterback auch klar, dass das nicht ausschlaggebend für seinen Wechsel zu den Jets war. Und machte den Verantwortlichen keinen Vorwurf.

"Man darf die Dinge nicht persönlich nehmen. Das ist eine Sache, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe: nichts persönlich zu nehmen."

Die Backup-Rolle in Pittsburgh war dennoch etwas, an das sich Fields erst gewöhnen musste. Die Bank-Position war "ein Ort, an dem ich in meinem ganzen Leben noch nie gewesen bin."