NFL - NFC West im Division-Check: San Francisco 49ers haben nur einen Schwachstelle

Rookie Marvin Harrison Jr. soll das Passspiel ebenfalls beleben. Der Erstrunden-Pick bringt alle Anlagen mit, um sich in einen Dreh- und Angelpunkt in der Offensive zu entwickeln.

Im Passspiel dreht sich alles um Quarterback Kyler Murray. Verletzungen bremsten die Karriere des ehemaligen Erstrunden-Picks in den letzten Jahren hin und wieder aus, in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Saison fand er langsam zu alter Stärke zurück.

Kurz vor dem Saisonstart nimmt ran die acht Divisions in der NFL unter die Lupe. In der NFC West kämpfen die Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers und Seattle Seahawks um die Krone.

Analyse: Defensive

Zudem trieben die Cardinals die Verjüngung der Defensive weiter voran. Insgesamt sechs Verteidiger holten die Cardinals im Draft. Arizona kassierte in der abgelaufenen Spielzeit die zweitmeisten Punkte, die Verstärkungen waren also dringend nötig.

Erstrunden-Pick Darius Robinson soll den Pass Rush verbessern, der aktuell noch einen Unterschiedsspieler vermissen lässt.

Die Secondary erhielt einen Neuanstrich. Free-Agent-Neuzugang Sean Murphy-Bunting und Zweitrunden-Pick Max Melton sollen künftig den Flugverkehr regeln. Dahinter sichert das eingespielte Safety-Duo aus Jalen Thompson und Budda Baker ab.

Einschätzung

Die Offensive der Cardinals wird überraschen - und zwar positiv! Ein vollständig genesener Kyler Murray gepaart mit einem funktionierenden Laufspiel und jungen, talentierten Receivern dürfte einige Teams vor Probleme stellen.

Allerdings dürfte eine Offseason nicht ausgereicht haben, um all die Baustellen in der Defensive zu bearbeiten. Die Cardinals setzen auf eine Reihe an jungen Spielern, müssen dadurch aber wohl in Kauf nehmen, dass sie in einigen Partien schnell in einen Schlagabtausch geraten.

Der Umbau der Cardinals, der zusammen mit Jonathan Gannon vor einem Jahr eingeleitet wurde, lässt erste gute Umrisse erkennen. Allerdings könnte es noch eine Spielzeit dauern, bis das Konstrukt auf beiden Seiten des Balles stabil steht.

ran-Tipp: 7-10, Platz 4 in der NFC West