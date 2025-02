NFL: Philadelphia Eagles und Los Angeles Rams spielen wohl 2026 in Australien

Für die Saison 2026 steht ein neues International Game der NFL auf dem Programm - und die Philadelphia Eagles sind mittendrin.

Bei den Philadelphia Eagles dreht sich aktuell alles um den in einer Woche stattfindenden Super Bowl in New Orleans gegen die Kansas City Chiefs (10. Februar, ab 0:30 Uhr im Liveticker).

Rund um das Team gibt es aber noch andere spannende Nachrichten – und die haben mit dem NFL-Endspiel so gar nichts zu tun. Laut der australischen Tageszeitung "Herald Sun" schreibt Philly in der Saison 2026 nämlich Geschichte.

Demnach reisen die Eagles nach Melbourne und werden dort gegen die Los Angeles Rams das erste NFL-Spiel auf australischem Boden bestreiten.

"Melbourne wird Gastgeber eines NFL-Spiels während der regulären Saison sein, was ein großer sportlicher Coup für den Staat ist", wird Redakteur Shannon Deery von der Zeitung zitiert. "Das Spiel wird im Oktober 2026 im MCG (Melbourne Cricket Ground, Anm.d.Red.) ausgetragen."