NFL - Pittsburgh Steelers müssen Entscheidung bei Mike Tomlin treffen

Mike Tomlins Vertrag als Head Coach der Pittsburgh Steelers läuft noch bis 2026. Das Team muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung treffen.
Die Pittsburgh Steelers und Mike Tomlin werden wohl erst einmal keine getrennten Wege gehen, auch wenn die Fans zuletzt ihren Unmut über die sportliche Situation äußerten. Tomlins Vertrag läuft bis 2026 mit einer Team-Option für 2027. Und die ist ein interessanter Knackpunkt.
Denn die Steelers müssen sich bis zum 1. März 2026 entscheiden, ob sie diese ziehen, wie "ESPN" berichtet. Machen sie es nicht, würde Tomlin im kommenden Jahr in sein letztes Vertragsjahr gehen. Als "lame duck" sozusagen.
Eine Situation, die weder die Franchise noch der Head Coach präferieren dürften.
Wie es in dem Bericht weiter heißt, geht aber niemand bei den Steelers und auch rund um die NFL davon aus, dass die Steelers Tomlin tatsächlich feuern werden. Die Franchise setzt diese Maßnahme nur sehr sparsam ein.
Das letzte Mal, dass sie einen Head Coach vor die Tür gesetzt haben, war 1968.
Das Wichtigste in Kürze
Steelers: Playoffs haben Priorität
Aktuell stehen die Steelers bei 6-6. Am Sonntag geht es im Duell mit den Baltimore Ravens (ebenfalls 6-6) (ab 19:00 Uhr im Liveticker) um Platz eins in der AFC North. Tomlin könnte 2025 seine fast schon unheimliche Serie fortsetzen: In 18 Saisons in Pittsburgh gab es unter ihm noch keine negative Bilanz – allerdings seit 2016 auch keinen Sieg in den Playoffs mehr.
Weshalb sich nicht wenige Fans eine Veränderung auf der Position des Head Coaches wünschen.
Die Möglichkeit, Tomlin zu traden, ist aufgrund seiner No-Trade-Klausel nur mit seiner Zustimmung eine. Kurzfristig wird also nichts passieren.
Beide Seiten seien aber aktuell sowieso weit davon entfernt, eine Entscheidung zu treffen. Die volle Konzentration gilt der Jagd nach einem Playoff-Ticket. Nicht auszuschließen, dass es nach der Regular Season Handlungsbedarf gibt. Spätestens aber Anfang März müssen die Steelers eine Entscheidung treffen.