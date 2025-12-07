NFL - Pittsburgh Steelers müssen Entscheidung bei Mike Tomlin treffen

Mike Tomlins Vertrag als Head Coach der Pittsburgh Steelers läuft noch bis 2026. Das Team muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung treffen.

Die Pittsburgh Steelers und Mike Tomlin werden wohl erst einmal keine getrennten Wege gehen, auch wenn die Fans zuletzt ihren Unmut über die sportliche Situation äußerten. Tomlins Vertrag läuft bis 2026 mit einer Team-Option für 2027. Und die ist ein interessanter Knackpunkt.

Denn die Steelers müssen sich bis zum 1. März 2026 entscheiden, ob sie diese ziehen, wie "ESPN" berichtet. Machen sie es nicht, würde Tomlin im kommenden Jahr in sein letztes Vertragsjahr gehen. Als "lame duck" sozusagen.

Eine Situation, die weder die Franchise noch der Head Coach präferieren dürften.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, geht aber niemand bei den Steelers und auch rund um die NFL davon aus, dass die Steelers Tomlin tatsächlich feuern werden. Die Franchise setzt diese Maßnahme nur sehr sparsam ein.

Das letzte Mal, dass sie einen Head Coach vor die Tür gesetzt haben, war 1968.