NFL Playoff Picture nach Woche 13: Chargers klettern - AFC-North-Kracher stünde an

Das Playoff Picture der NFL nimmt langsam, aber sicher Form an. Mit den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs haben zwei Teams bereits die Postseason in der Tasche.

In der Wild Card Round würden die Philadelphia Eagles warten, die ihrerseits einen Statement-Sieg über Baltimore feierten. 24:19 hieß es am Ende aus Sicht von "Philly", das damit den zehnten Saisonsieg bejubelte. Schon in Woche 11 gab es das Duell mit Washington, Saquon Barkley und Co. holten ein 26:18.

Wie auch schon nach Week 12 würde auch nach aktuellem Stand Seattle der Gegner sein. Gegen den strauchelnden Aaron Rodgers und seine New York Jets drehten die Seahawks die Partie und siegten mit 26:21. In der NFC West ist aber nach wie vor noch alles offen, das Kräftemessen mit Arizona in Woche 14 hat vorentscheidenden Charakter.

Green Bay hatte keine Probleme mit den Miami Dolphins, die Packers setzten sich mit 30:17 im frostigen Lambeau Field durch. In der NFC reicht es trotz der starken Bilanz aber nur zu Rang sechs, weil in der Division sowohl Lions als auch Vikings besser sind.

Für Atlanta wird es hingegen so langsam richtig knackig. Kirk Cousins erlebte einen rabenschwarzen Tag und leistete sich beim 13:17 gegen die Chargers vier Interceptions. Im späten Slot am Sonntag siegten dann auch noch die Tampa Bay Buccaneers gegen Carolina und weisen nun dieselbe Bilanz wie die Falcons auf. Aktuell reicht es aber noch für das Playoff-Duell mit den Vikings.

Die Minnesota Vikings kämpfen weiter um den ersten Platz in der NFC North, gegen die Arizona Cardinals wurde es beim 23:22 aber ziemlich knapp. Aktuell müssten Sam Darnold und seine Kollegen am Wild Card Weekend ran, weil Detroit sich nichts zu Schulden kommen lässt.

Die Lions sind einfach nicht zu stoppen. An Thanksgiving wurden die Chicago Bears mit 23:20 bezwungen, im Anschluss musste deren Head Coach Matt Eberflus gehen . Detroit dürfte das vollkommen egal sein, Platz eins in der NFC ist nach wie vor fest im Visier.

Anmerkung: Die nachfolgende Reihenfolge bzw. Platzierung der Teams richtet sich nicht nach der Höhe der Playoff-Wahrscheinlichkeit, sondern nach dem aktuellen Stand in der Conference. Die Wahrscheinlichkeit errechnet sich aus 10.000 Simulationen der restlichen Regular-Season-Spiele, die von "Next Gen Stats" durchgeführt werden. Die dargestellten Zahlen stammen von "nfl.com".

Tommy DeVito (New York Giants) Zuvor musste bereits Quarterback Tommy DeVito aufgrund einer Armverletzung für das Spiel in Dallas passen. Ein struktureller Schaden lag zwar nicht vor, DeVito selbst erklärte jedoch, die kurze Woche sei eine zu große Hürde gewesen, um rechtzeitig fit zu werden. Für ihn übernahm Drew Lock.

Dexter Lawrence (New York Giants) Diese Befürchtungen bestätigten sich am Freitag. Wie Ian Rapoport mitteilte, zog sich der potenzielle Defensive Player of the Year tatsächlich einen ausgekugelten Ellenbogen zu. HC Brian Daboll bestätigte eine "langfristige" Verletzung, aller Wahrscheinlichkeit nach fällt Lawrence die verbleibende Saison aus. "Sexy Dexy" hatte für die Giants bislang überragende neun Sacks gesammelt.

Dexter Lawrence (New York Giants) Die schlechten Nachrichten für die New York Giants reißen nicht ab. Im Thanksgiving Game bei den Dallas Cowboys (20:27) hat sich Defense-Star Dexter Lawrence schwerer verletzt. Der 27-Jährige schied im dritten Viertel aus. Wie er selbst nach dem Spiel erklärte, befürchtet Lawrence, sich seinen linken Ellbogen ausgekugelt zu haben...

JK Dobbins (Los Angeles Chargers) Erneuter Rückschlag für den Running Back der Chargers. Nachdem JK Dobbins vergangene Saison verletzungsbedingt verpasst hatte, erwischte es den Zweitrunden-Pick von 2020 erneut am Knie. L.A. setzte Dobbins nun auf IR, somit verpasst er mindestens die kommenden vier Spiele. In der laufenden Spielzeit hat er bereits acht Touchdowns erlaufen.

DeVonta Smith (Philadelphia Eagles) Zweiter Ausfall in Folge für DeVonta Smith. Dem Wide Receiver der Philadelphia Eagles macht eine Oberschenkelverletzung zu schaffen, weshalb er auch in Woche 13 gegen die Baltimore Ravens nicht mitwirken konnte. Ob er am kommenden Wochenende gegen die Carolina Panthers auf dem Feld steht, ist aktuell noch unklar.

Christian McCaffrey (San Francisco 49ers) Desaster für die Niners. Im Sunday Night Game des 13. NFL-Spieltages hat sich Running Back Christian McCaffrey eine Verletzung am hinteren Kreuzband zugezogen, das gab Head Coach Kyle Shanahan nach der Partie bekannt. "CMC" droht in diesem Zuge das vorzeitige Saisonende.

Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence kassierte im Spiel gegen die Texans einen üblen Hit von Linebacker Azeez Al-Shaair gegen den Kopf, der Passgeber wurde daraufhin vom Feld gefahren. Lawrence erlitt eine Gehirnerschütterung. Nach der Partie meldete er sich via Instagram zu Wort: "Vielen Dank an alle, die sich gemeldet und für mich gebetet haben. Ich bin zu Hause und fühle mich besser."

Taysom Hill (New Orleans Saints) Ganz bittere Nachricht für die New Orleans Saints. Die flexible Offensivwaffe Taysom Hill hat sich im Spiel gegen die Los Angeles Rams einen Kreuzbandriss zugezogen. Auch weitere Schäden im Knie sollen vorliegen. Damit ist die Saison für den 34-Jährigen vorzeitig beendet. Mit Hill verlieren die Saints ihren wohl variabelsten Spieler der Offense.

AFC Wild Card Round: #7 Broncos (8-5) at #2 Bills (10-2)

Die Denver Broncos befinden sich aktuell in guter Form, die Offense steigerte sich in den vergangenen Wochen zusehends. Gegen die Cleveland Browns (41:32) lieferte dann auch noch die sowieso schon starke Defense mit zwei Pick Sixes ab. Der Lohn: Platz sieben in der AFC.

In der Wild Card Round würde mit Buffalo allerdings eines der besten Teams der Liga warten. In Woche 13 wurden die 49ers endgültig in die Krise geschickt, beim 35:10 dominierten Josh Allen und das Laufspiel. Platz eins ist für die Bills nach wie vor in Reichweite, der Sieg in der AFC East sowieso schon in trockenen Tüchern.