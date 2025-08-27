Die meisten deutschen NFL-Spieler sind dem Roster Cut zum Opfer gefallen. Doch schon einen Tag später gab es erste gute Nachrichten: Der Traum geht für manche weiter. Von Kai Esser Die NFL Preseason ist vorbei - die Teams der Franchises sind von teilweise über 90 Spielern auf 53 zusammengeschrumpft. Abgesehen von Offensive Lineman Brandon Coleman bei den Washington Commanders und Wide Receiver Amon-Ra St. Brown bei den Detroit Lions hat es kein Spieler mit deutschen Wurzeln geschafft, in einen der Kader zu springen. Alle Roster Cuts in der Übersicht Allerdings ist die NFL-Reise von Lenny Krieg, Leander Wiegand und Co. noch längst nicht zu Ende. ran erklärt, wie es jetzt weitergeht.

NFL Roster Cuts: Nach dem Cut ist vor dem Waiver Fast alle gecutteten Spieler, also Lenny Krieg, Leander Wiegand, Lorentz Metz, Julius Welschof, Kilian Zierer und Maximilian Mang, duchliefen den sogenannten Waiver Wire. Dieser besagt, dass gecuttete Spieler unter bestimmten Voraussetzungen für genau 24 Stunden zur Verfügung stehen und Teams ihr Interesse hinterlegen können. Für den Fall, dass kein Team den Willen gezeigt hat, den Spieler zu verpflichten, werden sie offiziell zu Free Agents und können frei mit dem Team ihrer Wahl verhandeln. Jay Cutler muss ins Gefängnis Sollte jedoch ein Team - was auch die Franchise sein kann, die den Akteur zuvor gecuttet hat - Interesse zeigen, wird der Spieler dem Team zu den Konditionen des alten Kontrakts zugewiesen. Wollen mehrere Teams einen Spieler, dann entscheidet die sogenannte Waiver Priority, wer den Zuschlag bekommt. Diese richtet sich bis Woche vier nach den schlechtesten Teams der Vorsaison (die Tennessee Titans stehen also an erster Stelle), danach nach den aktuellen Standings.

NFL International Player Exemption: Besondere Chance für die Deutschen Dabei haben internationale Spieler sogar einen Vorteil gegenüber US-amerikanischen Spielern. Die NFL hat im Rahmen der Expansion des International Pathway Programs mittlerweile jedem der 32 Teams einen Extraplatz im Practice Squad für internationale Spieler eingeräumt. Normalerweise ist das Limit für das Practice Squad 16 Spieler, wird jedoch ein internationaler Spieler unter Vertrag genommen, dann zählt er als 17. Extra-Spieler. Inzwischen haben bereits drei Deutsche einen Platz in einem Practice Squad gefunden und gehören damit weiter zur NFL, wenn auch nicht zum aktiven 53er-Kader. Kicker Lenny Krieg unterschrieb bei den Atlanta Falcons, Tight End Maximilian Mang bei den Indianapolis Colts und Linebacker Julius Welschof bei den Pittsburgh Steelers.

Quarterback-Situationen der NFL-Teams in den Training Camps - New Orleans Saints geben neuen Starting-QB bekannt 1 / 33 © Getty/Imago Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams

Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so zu erwarten auch in den aktuell laufenden Trainingslagern. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 26. August 2025) © IMAGO/Imagn Images New Orleans Saints

Derek Carr (im Bild) hat aufgrund anhaltender Schulterprobleme seinen Rücktritt erklärt. Die Starterfrage blieb lange Zeit offen, erst Ende August wurde der neuer Starting Quarterback bekanntgeben: Spencer Rattler. Der Fünftrunden-Pick von 2024 erhält das Vertrauen des neuen Head Coaches Kellen Moore.

• Starter: Spencer Rattler

• Backups: Tyler Shough (Rookie) © Imagn Images Cleveland Browns

Die Cleveland Browns dünnen ihren vollen Quarterback-Raum weiter aus. Nachdem sie kürzlich Tyler Huntley entließen, wurde jetzt Kenny Pickett zu den Raiders getradet. Las Vegas schickt im Gegenzug einen Fünftrundenpick 2026 nach Cleveland. Zudem wurde Dillon Gabriel als Backup festgelegt, Shedeur Sanders muss sich mit der Rolle als Nummer drei zufrieden geben.

• Starter: Joe Flacco (im Bild)

• Backups: Dillon Gabriel (Rookie), Shedeur Sanders (Rookie)

• Verletzt: Deshaun Watson © 2025 Getty Images Las Vegas Raiders

Die Raiders haben dringend nach einem neuen Backup gesucht, nachdem Aidan O'Connell sich das Handgelenk gebrochen hat und mindestens sechs Wochen ausfallen wird. So sichert man sich die Dienste von Kenny Pickett.

• Starter: Geno Smith (im Bild)

• Backups: Kenny Pickett, Cam Miller (Rookie)

• Verletzt: Aiden O'Connell © ZUMA Press Wire Indianapolis Colts

• Starter: Daniel Jones (im Bild)

• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie), Jason Bean © Imagn Images Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford (im Bild)

• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett © 2025 Getty Images Arizona Cardinals

• Starter: Kyler Murray (im Bild)

• Backup: Jacoby Brissett © 2025 Getty Images Atlanta Falcons

• Starter: Michael Penix Jr. (im Bild)

• Backups: Kirk Cousins © 2025 Getty Images Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson (im Bild)

• Backup: Cooper Rush © Imagn Images Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen (im Bild)

• Backup: Mitch Trubisky © 2024 Getty Images Carolina Panthers

• Starter: Bryce Young (im Bild)

• Backups: Andy Dalton, Ethan Garbers (Rookie) © 2025 Getty Images Chicago Bears

• Starter: Caleb Williams (im Bild)

• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent © Icon Sportswire Cincinnati Bengals

• Starter: Joe Burrow (im Bild)

• Backups: Jake Browning © 2024 Getty Images Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott (im Bild)

• Backups: Joe Milton III © USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Bo Nix (im Bild)

• Backup: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger © 2025 Getty Images Detroit Lions

• Starter: Jared Goff (im Bild)

• Backups: Kyle Allen © Icon Sportswire Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love (im Bild)

• Backup: Malik Willis © 2023 Getty Images Houston Texans

• Starter: C.J. Stroud (im Bild)

• Backup: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie), Kedon Slovis © 2024 Getty Images Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)

• Backup: Nick Mullens © 2025 Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)

• Backups: Gardner Minshew, Chris Oladokun © 2025 Getty Images Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert (im Bild)

• Backup: Taylor Heinicke, Trey Lance © 2025 Getty Images Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)

• Backup: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie) © Getty Images Minnesota Vikings

• Starter: J.J. McCarthy (im Bild)

• Backup: Carson Wentz, Max Brosmer (Rookie) © 2025 Getty Images New England Patriots

• Starter: Drake Maye (im Bild)

• Backups: Joshua Dobbs © IMAGO/Imagn Images New York Giants

• Starter: Russell Wilson (im Bild)

• Backups: Jaxson Dart (Rookie), Jameis Winston © IMAGO/Imagn Images New York Jets

• Starter: Justin Fields (im Bild)

• Backups: Tyrod Taylor, Brady Cook (Rookie) © 2023 Getty Images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts (im Bild)

• Backups: Tanner McKee © IMAGO/ZUMA Press Wire Pittsburgh Steelers

• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)

• Backups: Mason Rudolph, Will Howard (Rookie), Skylar Thompson © 2024 Getty Images San Francisco 49ers

• Starter: Brock Purdy (im Bild)

• Backups: Mac Jones

• Verletzt: Kurtis Rourke (Rookie) © IMAGO/Imagn Images Seattle Seahawks

• Starter: Sam Darnold (im Bild)

• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock © 2025 Getty Images Tampa Bay Buccaneers

• Starter: Baker Mayfield (im Bild)

• Backups: Teddy Bridgewater, Connor Bazelak (Rookie) © 2025 Getty Images Tennessee Titans

• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)

• Backups: Brandon Allen

• Verletzt: Will Levis © Icon Sportswire Washington Commanders

• Starter: Jayden Daniels (im Bild)

• Backup: Marcus Mariota, Josh Johnson