In der NFL stehen die Roster Cuts an. Welche Spieler werden von den Teams aus dem Kader gestrichen? ran begleitet die Entscheidungen im Liveticker. In der NFL wird es wieder ernst - die Roster Cuts stehen auf dem Programm. Während die Superstars ihre Kaderplätze sicher haben, geht es für zahlreiche Spieler darum, nicht aus einem der begehrten 53-Mann umfassenden Kadern der NFL-Teams gestrichen zu werden. Denn die 32 Teams müssen bis Dienstag, 29. August ihre Kader von mehr als 90 auf eben jene 53 Spieler verkleinern. Welche Sportler fallen dem Cut zum Opfer, welche prominenten Namen sind dabei? Und wer kommt im Anschluss in den Practice Squads unter? Wer findet einen neuen Klub? ran begleitet den Entscheidungsprozess im Liveticker.

+++ 29. August, 14:00 Uhr: Atlanta Falcons waiven Fullback Ratkovich +++ Laut NFL-Insider haben die Atlanta Falcons Fullback Clint Ratkovic entlassen. Der 25-Jährige war laut "Pro Football Talk" einer, der am best-bewerteten Fullbacks der Liga. Nichtsdestotrotz haben die Falcons Routinier Keith Smith den Vorzug gegeben.

+++ 29. August, 12:00 Uhr: Houston Texans entlassen Starting-Linebacker +++ Die Houston Texans haben offenbar einen Team Captain gecuttet. Laut NFL-Insider Mike Garofolo wurde Linebacker Christian Kirksey vom Team entlassen. Kirksey startete in den vergangenen beiden Spielzeiten in 29 Spielen und kam in der Vorsaison auf 124 Tackles, 3 Sacks, 7 Quarterback-Hits und 2 Interceptions. Allerdings zog sich der Linebacker im Training Camp eine Verletzung im Bein zu und verpasste dadurch auch alle drei Preseason-Spiele der Texans. Zudem wurde laut NFL-Insider Dov Kleiman auch Desmond King bei den Houston Texans entlassen. Der Cornerback-Routinier spielte zuvor unter anderem für die Chargers und Titans. In 95 NFL-Spielen verteidigte er 33 Pässe.

+++ 29. August, 07:00 Uhr: Arizona Cardinals cutten Colt McCoy +++ Wenig überraschend wurde Quarterback Colt McCoy bei den Arizona Cardinals entlassen. Nachdem die Franchise für Josh Dobbs getradet hat, stand eine Entlassung McCoys im Raum. Der 36 Jahre alte Routinier hatte in Arizona eigentlich noch Vertrag und sollte laut NFL-Insider Ari Meirov bis zu 3,75 Millionen US-Dollar verdienen. Da Kyler Murray zum Saisonstart noch ausfällt, streiten sich nun Dobbs und Rookie Clayton Tune um den Starter-Spot bei den Cardinals.

+++ 29. August, 06:30 Uhr: Los Angeles Chargers waiven Quarterback-Rookie Duggan +++ Quarterback-Rookie Max Duggan hat wohl vorerst keine Zukunft im Roster der Los Angeles Chargers. Der einstige TCU-Star dürfte dennoch eine spannende Personalie bleiben. Nicht ausgeschlossen, dass der 22-Jährige bei einem anderen Team unterkommt. Duggan wurde in diesem Jahr in der siebten Runde des Drafts gepickt.

+++ 29. August, 06:00 Uhr: Buccaneers cutten Quarterback-Routinier +++ Die Tampa Bay Buccaneers schaffen offenbar auch Platz auf der Position des Quarterbacks. Laut NFL-Insider Dov Kleiman wurde Quarterback-Routinier John Wolford gecuttet. Baker Mayfields erster Backup ist also Kyle Trask.

+++ 29. August, 06:00 Uhr: Minnesota Vikings cutten zwei D-Liner +++ Laut eines Berichts von NFL-Insider Tom Pelissero trennen sich die Minnesota Vikings von Ross Blacklock und Sheldon Day. Die beiden Defensive Ends haben wohl keine Zukunft in Minnesota.

+++ 29. August, 05:30 Uhr: Jacksonville Jaguars waiven Quarterback Nathan Rourke +++ Die Jacksonville Jaguars haben sich von Quarterback Nathan Rourke getrennt. Der Spielmacher, der noch in der Preseason durch ein geniales Play gegen die Dallas Cowboys auffiel, hat das Nachsehen gegenüber Starter Trevor Lawrence und Backup C.J. Beathard. Allerdings hat Rourke wohl noch Chancen, im Practice Squad zu landen.

+++ 28. August, 20:35 Uhr: New England Patriots trennen sich von Quarterback Trace McSorley +++ Die New England Patriots haben Trace McSorley gecutted. Der 27-Jährige war im Rennen um den dritten Quarterback-Slot hinter Mac Jones und Bailey Zappe, konnte sich in der Preseason allerdings nicht durchsetzen. In der vergangenen Saison stand McSorley bei den Arizona Cardinals unter Vertrag und kam bei sechs Einsätzen auf 412 Passing Yards. Ein Touchdown gelang ihm dabei nicht - dafür aber fünf Interceptions.

+++ 28. August, 18:35 Uhr: Green Bay Packers entlassen Punter Pat O'Donnell +++ Die Green Bay Packers haben sich von Punter Pat O'Donnell getrennt. Der 32-Jährige war in der vergangenen Spielzeit Starting Punter der Packers - sein Durschnitt von 44.5 Yards pro Punt gehörte zu den schlechtesten der NFL (28. von 36). O'Donnell wurde 2014 von den Chicago Bears gedraftet und war dort acht Jahre Starter, bevor er 2022 als Free Agent nach Green Bay wechselte. Im Moment haben die Packers keinen anderen Punter im Kader - es ist also zu erwarten, dass sie bald einen Ersatz für O'Donnell verpflichten werden.

+++ 28. August, 16:55 Uhr: Indianapolis Colts cutten Receiver Breshad Perriman +++ Der ehemalige Erstrundenpick Breshad Perriman wurde von den Indianapolis Colts entlassen. Der 29-Jährige wurde erst im Juni von den Colts verpflichtet, schaffte aber nicht den Sprung in den 53er Kader der Franchise aus Indianapolis. Perriman wurde 2015 mit dem 26. Pick von den Baltimore Ravens gedraftet und stand in seiner achtjährigen NFL-Karriere bereits bei acht verschiedenen Teams unter Vertrag. In seiner besten NFL-Saison kam er 2019 mit den Tampa Bay Buccaneers auf 645 Receiving Yards und sechs Touchdowns. Auch im letzten Jahr lief Perriman für die Bucs auf, konnte allerdings nur 110 Yards und einen Touchdown verbuchen.

+++ 28. August, 15:05 Uhr: New York Jets trennen sich von Quarterback Chris Streveler +++ Quarterback Chris Streveler hat bei den New York Jets den Sprung in den 53-Mann-Kader nicht geschafft. Der Spielmacher wurde beim NFL Draft 2018 nicht gepickt, schaffte aber über den Umweg der Canadian Football League doch noch den Sprung in die NFL und stand zunächst bei den Arizona Cardinals, Baltimore Ravens und Miami Dolphins unter Vertrag. 2022 unterzeichnete er einen Vertrag bei den New York Jets, für die er vergangene Saison sein erstes Spiel als Starting-Quarterback absolvierte. Insgesamt hatte er neun Einsätze in der NFL und warf einen Touchdown-Pass. Immerhin 27 seiner 40 Passversuche waren erfolgreich.

+++ 28. August, 14:10 Uhr: Eagles entlassen Tight End Dan Arnold +++ Die Philadelphia Eagles entließen am Sonntag den Tight End Darn Arnold, der in den vergangenen Jahren mehrmals auf sich aufmerksam gemacht hatte. In 59 NFL-Spielen für die New Orleans Saints, Arizona Cardinals, Carolina Panthers und Jacksonville Jaguars fing er Pässe für 1258 Yards und sieben Touchdowns.

+++ 28. August, 14:05 Uhr: Giants cutten Running Back James Robinson +++ Die New York Giants haben sich im Rahmen der Kader-Kürzung von dem Running Back James Robinson getrennt. Dieser hatte in seinen ersten beiden Spielzeiten 2020 und 2021 noch für Furore gesorgt, als er für 1070 und 767 Yards lief. In der vergangenen Saison spielt er für die New York Jets, kam aber lediglich in vier Spielen zum Einsatz und kam auf 85 Rushing-Yards.

+++ 28. August, 13:40 Uhr: Indianapolis Colts trennen sich von Running Back Kenyan Drake +++ Die Indianapolis Colts haben Kenyan Drake entlassen. Der Running Back gelangte beim NFL Draft 2016 als Drittrunden-Pick zu den Miami Dolphins und spielte später auch für die Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders und Baltimore Ravens. Seine beste Spielzeit erlebte Drake 2020 bei den Cardinals, als er für 955 Yards und zehn Touchdowns lief. Vergangene Saison gelang ihm für Baltimore 482 Rushing-Yards und vier Touchdowns. Drake unterschrieb erst am 5. August einen Vertrag bei den Colts. Nun kann er sich schon wieder nach einem neuen Team umschauen.

+++ 28. August, 13:35 Uhr: Carolina Panthers setzen Quarterback Jake Luton vor die Tür +++ Die Zukunft von Quarterback Jake Luton in der NFL ist fraglich. Nun haben sich die Carolina Panthers von dem Spielmacher getrennt, der noch beim NFL Draft 2020 in der 6. Runde von den Jacksonville Jaguars gepickt wurde und seitdem bei fünf unterschiedlichen Teams unter Vertrag stand. In der Saison 2020 absolvierte Luton drei Spiele als Starting-Quarterback der Jaguars, warf zwei Touchdown-Pässe und sechs Interceptions.

+++ 28. August, 13:30 Uhr: Broncos entlassen Receiver und Aushilfs-Quarterback Hinton +++ Die Denver Broncos haben sich im Rahmen der Kader-Kürzungen von dem Wide Receiver Kendall Hinton getrennt. Der Wide Receiver gelangte 2020 als ungedrafter Rookie nach Denver und fing in der vergangenen Saison Pässe für 311 Yards. Berühmt wurde er vor allem, als er in der Saison 2020 plötzlich als Starting-Quarterback fungieren musste, weil alle Passgeber in Zeiten von Corona nicht einsatzfähig waren. Hinton hatte am College als Quarterback gespielt und brachte dadurch eine gewisse Erfahrung mit. Hinton konnte allerdings nur einen von neun Passversuchen an den Mann bringen.

+++ 28. August, 13:20 Uhr: New York Jets stellen Nick Vigil frei +++ Die New York Jets trafen die Entscheidung, auf die Dienste von Nick Vigil zu verzichten. Der Linebacker spielt seit dem Jahre 2016 in der NFL und war für die Cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers, Minnesota Vikings und Arizona Cardinals unter Vertrag. In 89 Spielen, 53 davon als Starter, gelangen ihm 263 Tackles und fünf Sacks.

+++ 28. August, 13:10 Uhr: Vikings cutten Tanner Vallejo +++ Die Minnesota Vikings haben Tanner Vallejo gecuttet. Der Linebacker stand bereits bei den Buffalo Bills, den Cleveland Browns, den Arizina Cardinals und den Washington Redskins unter Vertrag. Erst am 13. August unterzeichnete er einen Vertrag bei den Vikings, die ihn nun schon wieder freigestellt haben. Valleyo bringt die Erfahrung aus 82 NFL-Spielen mit und verbuchte 88 Tackles sowie 2,5 Sacks.

+++ 28. August, 11:45 Uhr: Bucs entlassen Legenden-Sohn Warner +++ Einst tönte Kade Warner, er sei der "klügste Rookie-Receiver der NFL" - nun steht der Sohn von Quarterback-Legende Kurt Warner ohne Job da. Laut US-Medien entlassen die Tampa Bay Buccaneeers den Passempfänger im Rahmen der Kaderkürzungen auf 53 Spieler.

In der Preseason hatte Warner nur einen Pass für 19 Yards gefangen. Nachdem er 2023 nicht gedraftet wurde, hatte er sich als Free Agent den Bucs angeschlossen.