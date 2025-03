Wie das "NFL Network" berichtet, sei es nun deutlich unwahrscheinlicher, dass Darnold bei den Vikings bleiben wird. Was wiederum die Personalie Daniel Jones in den Fokus rückt.

Bislang hieß es eigentlich, dass Darnold und die Vikings daran arbeiten würden, auch in die kommende Saison gemeinsam zu gehen. Doch der Trade von Smith könnte diese Pläne zunichtegemacht haben.

Ein Name, der inzwischen heiß gehandelt wird, ist jener von Sam Darnold. Bei den Minnesota Vikings spielte der 27-Jährige seine mit Abstand beste NFL-Saison, sein Vertrag läuft mit Ende des Ligajahres am 12. März aus.

Haben die Seattle Seahawks mit ihrem Trade von Geno Smith zu den Las Vegas Raiders den Quarterback-Markt in der NFL noch einmal in eine neue Richtung gelenkt?

Der Trade von Geno Smith könnte den Quarterback-Markt der NFL noch einmal in neue Bewegung versetzt haben. Vor allem Sam Darnold spielt dabei eine zentrale Rolle.

Das Wichtigste in Kürze

NFL: Landet am Ende Aaron Rodgers bei den Minnesota Vikings?

Denn während die Zukunft in Minnesota wohl dem letztjährigen First Round Pick J.J. McCarthy gehört, wollen die Vikings noch einen Routinier im Kader haben, der als Backup und/oder Lehrmeister für den Youngster fungieren kann.

Wenn Darnold geht, könnte diese Rolle Jones zufallen, der im vergangenen Jahr von den New York Giants entlassen worden war und anschließend zunächst im Practice Squad der Vikings unterkam.

Doch Berichten zufolge soll auch der 27-Jährige mehrere Optionen haben, sodass ein Verbleib bei den Vikings nicht sicher ist. In diesem Fall, so heißt es, würde Aaron Rodgers in Minnesota extrem hoch im Kurs stehen.

Das jedoch würde die Giants vor Probleme stellen, denn diese galten zuletzt als wahrscheinlichstes Ziel für Rodgers. Noch aber hat sich der viermalige MVP nicht entschieden, wo er in der kommenden Saison spielen will.

Ohnehin scheint auf dem Quarterback-Markt aktuell nur eines sicher zu sein. Nämlich, dass nichts sicher ist.