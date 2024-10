Vor zwei Wochen haben die New York Jets auf ihren Fehlstart in die neue NFL-Saison reagiert und Head Coach Robert Saleh überraschend entlassen . Am Mittwoch wurde der 45-Jährige unter anderem von "WFRV Sports" offenbar wieder auf dem Trainingsplatz gesichtet, allerdings bei den Green Bay Packers.

LaFleur und Saleh bald auch beruflich wieder vereint?

Ganz abwegig wäre ein solches Szenario jedenfalls nicht. Packers-Übungsleiter Matt LaFleur verbindet schließlich eine langjährige Freundschaft mit Saleh. Der Packers-Coach darf sich sogar als Salehs Trauzeuge bezeichnen.

Und auch rein sportlich verbindet die beiden eine gemeinsame Vergangenheit. Bereits ab 2004 hatte das Duo erst zum Trainerteam am College der Central Michigan Chippewas gehört und ab 2008 haben beide dann auch zusammen bei den Houston Texans gearbeitet.

Saleh übernahm die Jets zur Saison 2021 und feierte dort mit Matts Bruder Mike als Offensive Coordinator seine Premiere als Head Coach. Zuvor gelang ihm als Defensive Quality Control Coach der Seattle Seahawks der Super-Bowl-Sieg. Anschließend war Saleh für die Jacksonville Jaguars und die San Francisco 49ers tätig.

Green Bay kann in dieser Saison aktuell fünf Siege bei zwei Niederlagen vorweisen. Damit liegen die Packers in der National Football Conference auf Platz vier (alle NFL-Tabellen in der Übersicht). In ihrer umkämpften Division, der NFC North, liegt das Team jedoch hinter den Detroit Lions und Minnesota Vikings nur auf Platz drei.