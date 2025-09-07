Anzeige
NFL

NFL: Streit um Vertrag beendet – Pittsburgh Steelers zahlen Cameron Heyward mehr

  • Veröffentlicht: 07.09.2025
  • 14:00 Uhr
  • ran.de

Im August bestreikte Defensive-Lineman Cameron Heyward Teile des Trainingscamps. Nun konnten sich die Pittsburgh Steelers und der Defensive Lineman pünktlich zum Start noch einigen.

Cameron Heyward hat kurz vor dem NFL-Saisonauftakt der Pittsburgh Steelers eine wichtige Vertragsverhandlung für sich entschieden.

Der 36 Jahre alte Defensive Lineman erhält für die Saison 2025 bis zu 18 Millionen Dollar – rund 3,25 Millionen mehr als bisher.

Ein Großteil des zusätzlichen Geldes hängt vom Erfolg der Steelers in den Playoffs ab.

Heyward, langjähriger Kapitän der Steelers-Defense und siebenmaliger Pro Bowler, hatte zuletzt wiederholt seinen Unmut über sein Durchschnittsgehalt von 14,5 Millionen Dollar geäußert.

Cameron Heyward verweigerte Teilnahme an Trainingscamp

Anfang August zeigte er sich beim Trainingscamp nur teilweise kooperativ und verweigerte die Teilnahme an den meisten Einheiten. Sogar seinen Einsatz beim Saisonauftakt gegen die New York Jets ließ er lange offen.

Nach der Einigung steht nun fest: Heyward wird starten. Die Steelers können auf die Erfahrung und Qualität ihres Verteidigers zählen, der 2024 mit 71 Tackles, acht Sacks und 20 QB-Hits eine starke Saison spielte.

Die neu vereinbarte Gehaltsanpassung beendet den Streit und sorgt dafür, dass der Routinier motiviert und voll einsatzbereit in die neue Spielzeit geht.

