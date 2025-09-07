Im August bestreikte Defensive-Lineman Cameron Heyward Teile des Trainingscamps. Nun konnten sich die Pittsburgh Steelers und der Defensive Lineman pünktlich zum Start noch einigen. Cameron Heyward hat kurz vor dem NFL-Saisonauftakt der Pittsburgh Steelers eine wichtige Vertragsverhandlung für sich entschieden. Der 36 Jahre alte Defensive Lineman erhält für die Saison 2025 bis zu 18 Millionen Dollar – rund 3,25 Millionen mehr als bisher.

Ein Großteil des zusätzlichen Geldes hängt vom Erfolg der Steelers in den Playoffs ab. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Heyward, langjähriger Kapitän der Steelers-Defense und siebenmaliger Pro Bowler, hatte zuletzt wiederholt seinen Unmut über sein Durchschnittsgehalt von 14,5 Millionen Dollar geäußert.

