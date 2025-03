Der Wide Receiver der Cincinnati Bengals gab die Neuigkeiten selbst auf seinem X-Account bekannt. Er wird wie schon in der vergangenen Saison mit dem Franchise Tag versehen.

Das Wichtigste in Kürze

Insgesamt kommt der 2020 gedraftete Receiver auf 70 Spiele in der NFL und zwei Saisons mit über 1000 Yards. In den letzten beiden Saisons kam er verletzungsbedingt nur auf 24 Spiele, in denen er trotzdem insgesamt 1500 Yards erzielen konnte.