NFL - Tennessee Titans: L'Jarius Sneed freut sich auf Duelle mit DeAndre Hopkins und Calvin Ridley

"Da rauszugehen und mit diesen Elite-Receivern zu arbeiten - ich hatte nie zwei solche Elite-Spieler, gegen die ich jeden Tag antreten musste. Ich hatte großartige Spieler, aber diese beiden Jungs, bekannte Namen, die stechen heraus. Ich kann es kaum erwarten, mit diesen Jungs zu arbeiten", so Sneed bei "SiriusXM NFL Radio".

In der Offseason wurde er nun zu den Tennessee Titans getradet , die ihn auch direkt mit einem Vierjahresvertrag ausstatteten. Im Training bekommt er es in Nashville mit Calvin Ridley und DeAndre Hopkins zu tun - und freut sich auf diese Aufeinandertreffen besonders.

In den vergangenen zwei Jahren holte L’Jarius Sneed mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl , in der Saison 2023 entwickelte er sich zudem zu einem der besten Cornerbacks der NFL .

"Ich weiß, dass sie mich im Training besser machen werden und ich kann es kaum erwarten, von ihnen zu erfahren, wie ich besser werden kann. Was sie sehen, was aus ihrer Sicht meine Schwächen sind und nicht aus Sicht der anderen Jungs, mit denen ich vier Jahre zusammengespielt habe. Ich möchte, dass neue Jungs von außen auf mich schauen", so Sneed weiter.