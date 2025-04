NFL- und Wrestling-Legende Steve McMichael stirbt nach Kampf gegen ALS

NFL- und Wrestling-Legende Steve McMichael stirbt nach einem jahrelangen Kampf gegen die Krankheit ALS. Traurige Nachricht aus den USA: NFL- und Wrestling-Legende Steve McMichael ist im Alter von 67 Jahren gestorben, dies gab ein Sprecher seiner Familie bekannt. "Mit tiefer Trauer teile ich mit, dass Steve McMichael um 17:28 Uhr nach einem tapferen Kampf mit ALS verstorben ist, umgeben von seinen Lieben. Ich bin dankbar, dass ich in seinen letzten Momenten bei ihm sein durfte. Bitte schließt Steve und seine Familie in eure Gebete ein", heißt es in der Stellungnahme des Sprechers.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

McMichael wurde 1980 von den New England Patriots in der dritten Runde gedraftet und noch vor der Saison 1981 entlassen. In der Folge unterschrieb er bei den Chicago Bears und spielte dort bis 1993 in 191 Regular-Season-Games. Der Defensive Tackle gehörte der legendären Bears-Defense des Jahres 1985 an, die gegen die Patriots den Super Bowl gewann. Der Hall of Famer ließ seine Karriere 1994 bei den Green Bay Packers ausklingen.

Anzeige

Nach seiner Zeit in der NFL startete er eine Wrestling-Karriere, so wurde er bereits 1995 von der WCW (World Championship Wrestling, Anm.d.Red.) unter Vertrag genommen. Dort wurde er Teil der Gruppierung "The Four Horsemen" um Wrestling-Legende Ric Flair und feierte als größten Erfolg den Gewinn der US-Championships.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen