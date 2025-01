Im Championship Game der NFC kämpfen Eagles und Commanders am Sonntag um den Super Bowl. Philly-Quarterback Jalen Hurts darf sich dabei auf einiges gefasst machen.

Von Franziska Wendler

Am Sonntagabend kämpfen die Philadelphia Eagles und die Washington Commanders im Championship Game der NFC (ab 21 Uhr im Liveticker) um den Einzug in den Super Bowl. Eagles-Quarterback Jalen Hurts darf sich dabei wohl auf einiges gefasst machen.

So hat Joe Whitt, Defensive Coordinator der Commanders, vor US-Reportern erklärt, dass seine Spieler den Signal Caller wie einen Running Back behandeln, sollte er in der Partie selbst mit dem Ball laufen.

"Wenn er mit dem Ball läuft und der Coordinator für ihn die Entscheidung trifft, dass er mit dem Ball laufen soll, werden wir ihn wie einen Running Back behandeln und ihn auf diese Weise angreifen."

Und weiter: "Es ist also ihre Entscheidung, ob sie ihn so treffen wollen, wie er dann getroffen wird. Wenn nicht, dann behalten sie ihn lieber in der Pocket."