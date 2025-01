Die Commanders nehmen es am Sonntag ( 21 Uhr im Liveticker ) mit den Eagles auf, die Bills treffen in der Nacht von Sonntag auf Montag ( 0:30 Uhr im Liveticker ) auf die Chiefs.

Gleiches gilt für die Eagles, die ebenfalls sechs Turnover verbuchten. Offensiv unterlief beiden Teams in der Postseason bislang kein Schnitzer. Wer das Turnover-Battle für sich entscheidet, dürfte eine deutlich angenehmere Ausgangsposition haben.

4. Schlüsselduell: Fourth Downs

Turnover können auch in Form eines Fourth Downs erzielt werden. Beide Teams spielen den vierten Versuch regelmäßig und gerne aus. Die Commanders münzen knapp über 80 Prozent ihrer Fourth Downs in ein neues First Down um.

Die Eagles stehen derweil bei knapp 72 Prozent. Beide Teams lassen ihre Special Teamer gerne auf der Bank, das ein oder andere Fourth Down wird sicherlich ausgespielt und kann spielentscheidend sein.

5. Schlüsselduell: Jayden Daniels gegen Jalen Hurts

Natürlich lohnt sich auch ein Blick auf die beiden Quarterbacks. Daniels hat die NFL im Sturm erobert, setzte zahlreiche neue Bestmarken und kann als erster Rookie-Quarterback in den Super Bowl einziehen.

Auf der anderen Seite steht mit Jalen Hurts ein mittlerweile erfahrener Taktgeber. Der 26-Jährige agiert in dieser Saison eher in einer Rolle als Game Manager, kann aber mit seinen Fähigkeiten jederzeit zum Game Changer werden, besonders im Laufspiel.

Zwar spielen die beiden nicht direkt gegeneinander, für eine Show werden sie dennoch sicherlich sorgen.