NFL: 2-Point-Conversion auf Rekordlevel

Die NFL-Saison 2023 war in vielerlei Hinsicht historisch. Seit 2015 war die 2-Point Conversion nie so erfolgreich, wie vergangene Saison.

Wie der "ESPN"-Journalist Mike Clay auf "X" verkündete, war die 2-Point Conversion im Jahr 2023 historisch erfolgreich. Hierbei schaute er sich die Statistiken ab dem Jahr 2015 an.

Im Jahr 2015 gab es eine Regeländerung, wobei ein Kick für den Extrapunkt nach erfolgreichem Touchdown an die 15 Yards Linie verlegt wurde. Die Regeln für die 2-Point Conversion blieben gleich.

In der veröffentlichten Statistik fällt vor allem auf, dass Mannschaften immer seltener einen Pass spielen, obwohl die Effektivität der Passspielzüge im Vergleich zu den vorherigen Spielzeiten angestiegen ist. 50 Prozent der Pass Plays bei einer 2-Point Conversion waren erfolgreich - sechs Prozent höher als in der vorherigen Saison. Während 2022 noch in 75 Prozent der Versuche ein Pass-Spielzug gecallt wurde, ging die Zahl 2023 auf 65 Prozent zurück.

Zudem war das Laufspiel bei der 2-Point Conversion im Jahr 2023 sehr erfolgreich. 64 Prozent der Lauf-Spielzüge bescherten eine erfolgreiche Conversion. Das bedeutet einen Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt gelangen in der Saison 2023 55 Prozent aller 2-Point Conversions. Diese Zahl umfasst sowohl Pass- als auch Lauf-Spielzüge.