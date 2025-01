Dass Barkley im letzten Spiel der Regular Season geschont wurde und er so den Rekord von Eric Dickerson nicht knacken konnte, ist bitter für ihn, schmälert seine Saison bei 2.005 Rushing Yards und 13 Touchdowns sowie 278 Yards und zwei Scores in der Luft aber kein bisschen.

Ein Trade, der für die Philadelphia Eagles wirklich komplett aufgegangen ist. Verziert mit einem dicken Mittelfinger in Richtung des Division-Rivalen New York Giants, die daran noch lange zu knabbern haben werden.

Kansas City Chiefs (Gewinner)

Der Top Seed der AFC gehört natürlich automatisch hier rein. Auch wenn die Chiefs längst nicht mehr so unterhaltsam und spektakulär spielen. Müssen sie allerdings auch nicht, denn natürlich ist das, was am Ende zählt, der Erfolg.

Die 15-2-Bilanz spricht für sich, wenn man bedenkt, dass zu den zwei Niederlagen ein abgeschenktes Spiel gegen die Denver Broncos in Week 18 gehört. Was sowieso eine alternativlose Entscheidung war.

Und sowieso: Was bringen atemberaubende Auftritte, wenn in der Divisional Round schmucklos Schluss ist? Die Chiefs wissen, wie man effektiv gewinnt, sie haben eingespielte Champions, Mentalitätsmonster auf dem Platz und in dieser Saison das Spielglück auf ihrer Seite und damit alle Zutaten, um auch zum dritten Mal in Folge den Super Bowl zu gewinnen.