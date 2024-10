NFL 2024 - Power Ranking nach Woche 6: Bears klettern, Seahawks fallen

Pittsburgh Steelers

Aufgrund einer Verletzung des eigentlichen Starters Russell Wilson führte Justin Fields die Offense der Pittsburgh Steelers in den ersten fünf Wochen an. Jetzt ist Wilson wieder gesund und wird wohl auch in Woche 6 spielen. NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, dass er im Training die Reps mit den Startern bekommen soll und am Sonntag gegen die Jets vermutlich beginnen wird. Head Coach Mike Tomlin sagte am Dienstag, dass er einen Start von Wilson in Erwägung ziehe, legte sich aber noch nicht final fest.

• Starter: Russell Wilson

• Backups: Justin Fields, Kyle Allen