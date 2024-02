Anzeige

Nach Trade-Gerüchten und Spekulationen um Schwierigkeiten in der Kabine ruft Wide Receiver A.J. Brown von den Philadelphia Eagles bei einem Radiosender an und spricht Klartext.

A.J. Brown hatte offensichtlich genug. Der Eagles-Receiver hat am Freitag beim Radiosender "SportsRadio WIP" angerufen, um einige Dinge klarzustellen.

So erklärte er unter anderem im Hinblick auf seine Zukunft: "Ich habe kein Problem. Ich will hier sein, so einfach ist das. Ich liebe es, wo ich bin, so einfach ist es. Nächste Frage." Und weiter: "Ich verstehe, dass es ein Geschäft ist, aber ich kann euch allen sagen, dass ich hier sein will." Zuletzt hatten sich um den Receiver immer wieder Trade-Gerüchte gerankt.

Rund 20 Minuten lang war Brown auf Sendung, um einige Dinge loszuwerden, nachdem er sich in der bisherigen Offseason verhältnismäßig ruhig verhalten hatte. So schloss Brown unter anderem Unstimmigkeiten zwischen den Spielern in der Umkleidekabine aus. "Die Kabine war in Ordnung. Die Spieler haben einfach ihre Augabe nicht erfüllt, darauf lief es hinaus."

Philly hatte sechs der letzten sieben Partien in der Regular Season verloren, nachdem das Team zuvor mit einer Bilanz von 10:1 in die Saison gestartet ist – einer der größten Einbrüche in der NFL-Historie.