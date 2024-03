NFL: Russell Wilson von Franchise-Legende der Denver Broncos massiv kritisiert: "Er ist kein Leader"

Russell Wilson bei den Denver Broncos ist Geschichte. Der Star-Quarterback wird in Kürze entlassen und wurde von einer Franchise-Legende für seine Extrawürste massiv kritisiert.

Für die Franchise bleibt ein beispielloses sportliches und finanzielles Fiasko. 85 Millionen Dollar an Dead Cap in den kommenden beiden Saisons ist der größte Wert, den ein einzelner Spieler in der NFL-Historie jemals hinterlassen hat.

Am 13. März, wenn die neue Saison offiziell anbricht, wird die Entlassung zwar erst offiziell. Entsprechend hatten viele Fans und Experten rund um die NFL in den vergangenen Tagen jedoch eine Menge zum Quarterback-Debakel der Broncos zu sagen.