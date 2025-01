Tampa Bay Buccaneers: Defense-Star in Autounfall verwickelt

Laut einem Bericht ist Jordan Whitehead am Samstag bei einem Autounfall verletzt worden. In dieser Saison wird der Safety wohl nicht mehr für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen können.

Jordan Whitehead soll sich bei einem Verkehrsunfall so schwere Verletzungen zugezogen haben, dass er von den Buccaneers auf die Non-football Injury List gesetzt wurde.

Laut Rick Stroud von der "Tampa Bay Times" wird der Safety einige Wochen ausfallen, auch wenn er alles in allem "okay" sei. Whitehead hatte erst in Week 17 sein Comeback gegeben, nachdem er infolge einer in Week 12 erlittenen Brustverletzung von den Bucs auf die Injured Reserve List gesetzt worden war und vier Partien verpasst hatte.

In dieser Saison kommt der ehemalige Profi der New York Jets auf 79 Tackles und drei verteidigte Pässe in zwölf Einsätzen.

Der 27-Jährige wurde von den Bucs im Draft 2018 in der vierten Runde ausgewählt und gewann mit der Franchise aus Florida im Frühjahr 2021 den Super Bowl.