UFL: Kicker Jake Bates beeindruckt - sein Coach warnt NFL-Teams vor unerlaubter Kontaktaufnahme

Kicker Jake Bates sorgt in der neu gegründeten Football-Liga UFL derzeit für Furore. Mit erfolgreichen Field Goals aus 64, 52 und 62 Yards begeisterte der Spieler der Michigan Panthers an den ersten beiden Spieltagen und weckt damit offenbar bereits Interesse in der NFL.

Kicker Jake Bates: Kontaktaufnahme der NFL-Teams nicht erlaubt

"Es ist nicht so, dass ein NFL-Team sie heute verpflichten kann. Das Wichtigste ist, dass die Spieler konzentriert bleiben und ich sie im Auge behalte. Ich behandle sie so, als wären sie meine eigenen Kinder", stellte sich Coach Nolan schützend vor seinen Schützling.

Bates spielte am College für die Arkansas Razorbacks, als Undrafted Free Agent der Klasse 2023 nahm er vor einem Jahr mit den Houston Texans am Training Camp teil. Er trat jedoch nur in einem Preseason-Spiel an, bevor Platzhirsch Ka'imi Fairbairn den Starter-Posten behielt und Bates das Team wieder verlassen musste.