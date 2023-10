Anzeige

Die Niederlage gegen die Giants veranlasst den Defensive Tackle der Commanders zu einer Wutrede.

Dieses Interview hat schon jetzt Kult-Potenzial. Nach der 7:14-Niederlage gegen die New York Giants hob Jonathan Allen von den Washington Commanders zu einer Wutrede an, die es in sich hatte.

„Sie haben uns den Hintern versohlt. Schlicht und einfach. Wir müssen besser sein", ärgerte sich der Sportler nach dem Spiel gegen den Divisions-Rivalen der NFC East.

Danach platzte dem Defensive Tackle endgültig der Kragen. Auslöser war die Frage eines Reporters, wie frustrierend die Niederlage gewesen sei. Allen ließ den Reporter nicht einmal ausreden und entgegnete: "Verdammt, ja. Das ist frustrierend. Diese f…g Scheiße ermüdet mich. Ich bin f…g müde von diesem Bullshit."

Doch damit nicht genug! "Es sind jetzt sieben f…g Jahre immer wieder die gleiche Scheiße. Ich habe diesen Scheiß satt", tobte Allen, der seit 2017 für das Team aus Washington spielt.