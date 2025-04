Basketball-EM: DBB-Team bereitet sich bei Supercup in München vor

Bundestrainer Alex Múmbrú bezeichnete den Supercup als "hervorragende Gelegenheit zur Vorbereitung auf die EuroBasket". Die drei Gegner gehören "zu den besten Teams in Europa", so der Spanier weiter.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte, nehmen neben dem Gastgeber auch Vize-Weltmeister Serbien, die Türkei und Tschechien an dem Mini-Turnier (15. und 16. August) an der Isar teil.

Deutschland testet gegen Slowenien und Spanien

Somit nimmt die EM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft immer mehr Form an. Am 10. August testet das Team bereits in Mannheim gegen Slowenien, am 21. August in Madrid und zwei Tage später in Köln geht es gegen Europameister Spanien.

Bei der EM bekommt es Deutschland in der Vorrunde mit Gastgeber Finnland, Schweden, Litauen, Montenegro und Großbritannien zu tun. Die Endrunde steigt in Riga.