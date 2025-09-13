Die deutschen Basketballer müssen sich im EM-Finale auf ein Pfeifkonzert einstellen. Was sind die Hintergründe?

Am Sonntagabend wird es für die deutschen Basketballer ernst. Ab 20 Uhr spielt die Auswahl des deutschen Basketball-Bundes im Finale der Europameisterschaft gegen die Türkei um den Titel (im Liveticker).

Kapitän Dennis Schröder und seine Teamkollegen müssen sich dabei auf ein lautes und vor allem dauerhaftes Pfeifkonzert der zahlreichen türkischen Fans einstellen. So bekam im Halbfinale bereits die griechische Auswahl einen Vorgeschmack darauf, was sich im Endspiel ereignen dürfte.

Während des Semifinals pfiffen die türkischen Anhänger über weite Strecken und bei jedem Ballbesitz den Gegner aus Griechenland aus. Ähnlich, wenn nicht sogar noch intensiver, dürfte sich auch die Geräuschkulisse im Finale gestalten.