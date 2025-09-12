Deutschland erreicht bei der Basketball-EM souverän das Finale. Wer oder was sollte das DBB-Team jetzt noch aufhalten? Ein Kommentar. Von Tim Althoff Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft 2025. Einmal mehr waren es Dennis Schröder und Franz Wagner, die den DBB in einer hervorragenden Offense gegen Finnland anführten. Die Mannschaft von Alex Mumbru und Alan Ibrahimagic hat erneut bewiesen, dass sie nicht nur zur absoluten Weltelite gehört, sondern dass sie mit jedem Turnier besser und reifer wird. Kommentar: Werd endlich erwachsen, Luka!

Slowenien und Doncic fühlen sich nach Pleite gegen Deutschland von den Schiedsrichtern betrogen Die Mannschaft lernt aus Fehlern. Verkraftet Rückschläge. Trotzt Widerständen. Ohne jede Überheblichkeit muss vor dem Finale gefragt werden: Was soll sie jetzt noch aufhalten? Vor etwas mehr als einem Jahr zerplatzte der Traum von drei Medaillen aus drei Turnieren. Das Ziel wurde von Ex-Head-Coach Gordon Herbert ausgerufen. Bronzemedaille bei der EM 2022, Goldmedaille bei der WM 2023 und Olympia? Da war im Halbfinale gegen Frankreich Schluss.

Deutschland hatte die Franzosen, wie bei dieser EM nun Finnland, bereits in der Gruppenphase geschlagen. Arroganz schlich sich ein. Sie hätten die Franzosen "auf die leichte Schulter genommen", nannte es Schröder gegenüber "Magenta Sport". Ein fahrlässiger Fehler des Weltmeisters, dem ein kleiner Moment der Selbstzufriedenheit sofort um die Ohren flog. Doch Schröder und Co. haben aus diesem Fehler gelernt. "Solche Erlebnisse prägen einen als Team. Das bleibt im Hinterkopf", bekräftigte Wagner.

DBB-Team wird immer stärker Diesmal blieb die Mannschaft nach einem deutlichen Sieg in der Vorrunde bei sich. Ohne den Fuß vom Gas zu nehmen erzielten Wagner und Co. 98 Punkte. Von vereinzelten Läufen der Finnen ließen sie sich nicht verunsichern. Eine Reife, die nicht selbstverständlich ist. Denn seit Olympia hat sich viel geändert. Erfolgscoach Herbert wurde vom FC Bayern Basketball abgeworben. NBA-Star Moritz Wagner verletzte sich schwer. Herbert-Nachfolger Mumbru musste zu Beginn des EM-Turniers aufgrund einer zehrenden Krankheit in die zweite Reihe zurücktreten. Die Mannschaft musste vieles wegstecken. Es wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn der DBB in diesem Jahr gestolpert wäre. Stattdessen nahmen Schröders Jungs jeden Stolperstein in sich auf. Sie wurden stärker und stärker.

